Tomate y pan empujan inflación de mayo, ritmo mensual muestra señales al alza

El ritmo inflacionario en Guatemala se ubicó en 1.69% durante mayo, y por nueve meses consecutivos permanece por debajo del rango meta. Desde septiembre de 2024, cuando alcanzó 2.1%, no ha superado dicho umbral. Sin embargo, la inflación mensual comenzó a mostrar una tendencia alcista al situarse en 0.24%, según el informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC), presentado ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La inflación acumulada de enero a mayo fue de 0.74%, lo que indica que el indicador se mantiene bajo control, de acuerdo con el mismo informe. La meta inflacionaria establecida en la política monetaria para este año es de 4%, con un margen de más/menos 1 punto porcentual.

El documento también reporta que la inflación en Estados Unidos en abril fue de 2.31%, lo que representa una desaceleración de 1.05 puntos porcentuales respecto de abril de 2024, cuando fue de 3.36%.

Aunque la inflación a nivel nacional fue de 1.69%, en regiones como la VII (Huehuetenango y Quiché) el indicador fue de 3.08%, mientras que en la región IV (Jutiapa y Jalapa) fue la más baja, con 0.77%.

Se define la inflación como el aumento generalizado de precios en la economía.

Variaciones por división

La división de alimentos fue la que más presionó el comportamiento de la inflación en mayo, con una variación de 0.17%, seguida por vivienda, restaurantes, salud y bebidas alcohólicas, todas con 0.02%. La división de transporte registró una variación negativa de -0.04%, según el documento oficial.

Entre los productos con mayor incidencia positiva destacaron el tomate (0.21%), pan (0.02%), energía eléctrica (0.01%), tortillas (0.01%) y el servicio de transporte de pasajeros (0.01%).

De acuerdo con el reporte de la Dirección de Planeación (Diplán) del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga), entre el 26 y 30 de mayo la caja de tomate (45 a 50 libras) subió de Q181.63 a Q213, debido a una oferta decreciente en el mercado mayorista de La Terminal, zona 4 de la ciudad de Guatemala.

Diplán explicó que “la producción de Jalapa y Jutiapa se encuentra en fase baja, y el mercado empieza a abastecerse con producto proveniente de las áreas productoras de Baja Verapaz, Sololá y San Marcos”.

"Un aumento en el ritmo inflacionario hacia finales de 2025, aunque no superaría el 3%, es decir, estaría en el límite inferior de la meta establecida por la Junta Monetaria (4% más/menos 1 punto porcentual)" Álvaro González Ricci, presidente del Banguat

Entre los productos con incidencia negativa figuran la gasolina (-0.06%), huevos de gallina (-0.01%), frijoles negros secos (-0.01%), papas (-0.01%) y arroz (-0.01%).

Banguat anticipa incremento

Consultadas las autoridades del Banco de Guatemala, señalaron que la inflación mensual de mayo fue de 0.24%, impulsada principalmente por un alza de 0.17% en alimentos. También se registraron incrementos en pan, tomate, tortillas, energía eléctrica y transporte, lo que situó el ritmo inflacionario en 1.69%, según Álvaro González Ricci, presidente del Banguat.

González Ricci explicó: “Observamos que la inflación aún se mantiene baja en términos de ritmo inflacionario, pero la inflación mensual empieza a mostrar un comportamiento más congruente con sus valores históricos. Algunos choques de oferta que han mantenido la inflación a la baja, en particular alimentos de origen agrícola, empiezan a normalizarse”.

Sobre la tendencia para el segundo semestre, el funcionario anticipó un aumento en el ritmo inflacionario hacia finales de 2025, aunque no superaría el 3%, es decir, estaría en el límite inferior de la meta establecida por la Junta Monetaria (4% más/menos 1 punto porcentual). “Esto refleja que en Guatemala se mantiene la estabilidad en el nivel general de precios, a diferencia de otros países de la región que aún enfrentan restricciones para que sus inflaciones regresen a las metas fijadas por sus respectivos bancos centrales”, añadió.

Indicador bajo

Para Guido Rodas, exgerente del INE y exministro de Economía, los resultados inflacionarios desde septiembre de 2024 hacen prever que no se alcanzará el 2% este año, lo que genera preocupación por una posible deflación. No obstante, aclaró que para que exista deflación deben coincidir factores como “un fuerte nivel de desempleo” y acumulación de “existencias o inventarios”, lo cual no está ocurriendo.

Afirmó que no es probable que se presente un escenario de deflación, aunque señaló que las políticas arancelarias de EE. UU. podrían tener impacto en el mercado local. “El indicador está demasiado bajo, en relación con los precios reales del mercado”, puntualizó.

Concluyó indicando que los precios internacionales del petróleo también deben reflejarse en el mercado local.

Se mantiene tasa líder

En septiembre de 2024, la Junta Monetaria redujo la Tasa Líder de Interés de Política Monetaria de 5% a 4.75%, y en noviembre la bajó a 4.50%.

Durante la sesión del 28 de mayo, la tasa se mantuvo en 4.50%. Se analizó un contexto internacional con perspectivas de crecimiento positivo, aunque con riesgos por tensiones comerciales y geopolíticas. Además, el precio internacional del petróleo mostró una disminución moderada.

En el ámbito nacional, se destacó que la inflación de abril seguía por debajo del límite inferior de la meta establecida por la Junta Monetaria, como resultado de la baja en los precios de los combustibles y la disipación de choques de oferta en los alimentos.