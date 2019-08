Trump pide a empresas salir de China: ’No la necesitamos’

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que ordenó a las compañías de su país salir de China después de que Pekín reveló aranceles de represalia sobre bienes estadounidenses valorados en 75,000 millones de dólares -mdd-, en un nuevo giro de la amarga guerra comercial entre las dos mayores economías del mundo.

Trump dijo en Twitter que lanzaría una respuesta a los planeados gravámenes chinos la tarde de esta jornada. El mandatario se encontraba reunido con su equipo de comercio al mediodía, dijo a Reuters un funcionario de alto rango de la Casa Blanca.

“No necesitamos a China y, francamente, sería mucho mejor sin ellos. Las inmensas cantidades de dinero hechas y robadas por China de Estados Unidos, año tras año, por décadas, va a y deben DETENERSE”, tuiteó Trump.

“Por la presente, se ordena a nuestras grandes compañías estadounidenses que comiencen a buscar de inmediato una alternativa a China, que incluya traer a sus compañías a CASA y fabricar sus productos en Estados Unidos”, agregó.

….your companies HOME and making your products in the USA. I will be responding to China’s Tariffs this afternoon. This is a GREAT opportunity for the United States. Also, I am ordering all carriers, including Fed Ex, Amazon, UPS and the Post Office, to SEARCH FOR & REFUSE,….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 23, 2019