Turismo en Guatemala: un país centroamericano es el mayor emisor de visitantes

El país registró un incremento del 7.24% en el ingreso de turistas entre enero y septiembre de este año, en comparación con el mismo periodo del año anterior, según las estadísticas oficiales.

Turismo en Guatemala vista de un mapa de destinos turísticos

Las diferentes actividades y rutas se conjugan para brindar al turista diferentes experiencias en su visita a Guatemala. (Foto, Prensa Libre: Inguat).

El Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) publicó en su portal de internet que, en los primeros nueve meses de este año, visitaron el país 2 millones 404 mil 990 turistas.

Esta cifra supera en 162 mil 448 visitantes a los 2 millones 242 mil 542 que llegaron a Guatemala durante el mismo periodo de 2024, lo que equivale a un 7.24%.

Según las cifras del Instituto Guatemalteco de Turismo, las principales regiones emisoras de turistas son Centroamérica, con un total de 1 millón 488 mil 944 visitantes, seguida de América del Norte, con 602 mil 453.

Por países, El Salvador se mantiene como el principal emisor con 1 millón 097 mil 643 turistas a nivel centroamericano, seguido por Estados Unidos con 490 mil 287.

El ente rector del turismo guatemalteco detalló que solo en septiembre visitaron el país 220 mil 474 turistas, lo que representó un alza del 6% en relación con el mismo mes de 2024.

Guatemala cerró 2024 con un total de 3 millones 037 mil 282 visitantes, de los cuales el 77% fueron turistas (visitantes que pernoctan) y el 23% excursionistas (visitantes del día).

En 2024, el turismo creció un 15% respecto a 2023, equivalente a 387 mil 310 llegadas más. Las regiones de Centroamérica y Norteamérica fueron las principales emisoras, con el 60% y el 27% del total, respectivamente.

Para el cierre de 2025, las autoridades guatemaltecas han proyectado recibir más de 3.4 millones de visitantes, lo que supondría un incremento de entre el 12% y el 13% respecto al año anterior.

