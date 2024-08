En menos de 24 horas, alrededor de 400 contenedores que transportan banano, plátano, melón y otros productos agrícolas perecederos, no han podido entrar a las instalaciones de la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (Empornac) en Izabal, lo que ha generado preocupación tanto a los usuarios como a las autoridades.

Desde las 17 horas del martes 6 de agosto, un grupo de personas de Izabal, que denuncian una supuesta privatización de algunos servicios portuarios, han decidido bloquear el acceso principal, lo que obstaculiza la carga y descarga de los contenedores.

El hecho fue dado a conocer por las autoridades de la Empornac después del mediodía de este miércoles 7 de agosto, en tanto que una compañía naviera dio el aviso a sus usuarios de que es preferible no atracar en el referido puerto.

En tanto, representantes de la cadena logística también han informado sobre los inconvenientes de no poder operar, lo que empieza a generar pérdidas derivadas de posibles incumplimientos en la entrega de mercancías en el exterior.

Efecto directo

Al consultar a José de la Peña, presidente de la junta directiva de Empornac, explicó que el martes aún se logró despachar dos buques, pero a partir de las 17 horas ocurrió un bloqueo real en el bulevar principal de Santo Tomás, interrumpiendo la calle que da acceso al puerto, por lo que no se ha podido recibir los contenedores que serían cargados en buques que zarparán este miércoles.

Entre los productos que no pueden embarcarse hay melón, plátanos, banano y otros bienes agrícolas considerados como perecederos que se transportan en contenedores refrigerados. “A nivel económico el impacto es muy fuerte y ya hay avisos de navieras que se quieren trasladar a otros puertos aledaños, lo que afecta a nivel país”, agregó de la Peña.

Luego especificó que los contenedores no pueden pasar al área de pre-puerto por el bloqueo de un grupo de personas que no tienen ninguna relación con la Empornac, porque no son extrabajadores, que fue el reclamo original de la manifestación de ayer.

Luego amplió que se planifica tercerizar la bodega 9 de Empornac, que presta servicios de inspección de la carga y es atendida por personal del Plan de Prestaciones de los trabajadores quienes temen quedar desempleados. Ello, “a pesar de que se cuenta con un programa alterno al Plan de Prestaciones”.