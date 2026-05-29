Vamos al grano | Ley de puertos: “Guatemala ser un punto de alivio para la región”

En el Congreso de la República se discute la iniciativa de Ley del Sistema Portuario Nacional, una propuesta que busca regular la infraestructura portuaria, establecer una autoridad especializada y abrir espacio a nuevas inversiones mediante alianzas público-privadas.

El proyecto surge en un contexto en el que distintos sectores vinculados al comercio marítimo señalan rezagos en la capacidad operativa de los puertos guatemaltecos, especialmente frente a procesos de modernización impulsados en otros países de Centroamérica.

César Falcón, presidente de la Asociación de Navieros de Guatemala (Asonav), conversó con Ricardo García Santander en el videopódcast Vamos al grano, de Guatemala No Se Detiene, sobre los retos del sistema portuario nacional y las expectativas en torno a la iniciativa de ley.

Según Falcón, Guatemala mantiene una posición estratégica para el comercio regional, aunque advirtió que el país comienza a quedar rezagado frente a la modernización portuaria impulsada en Honduras y Costa Rica. “Guatemala es la llave de entrada a Centroamérica y debemos mantenerla como la llave de entrada a Centroamérica”, afirmó.

Falcón sostuvo que Guatemala podría aprovechar su ubicación geográfica para convertirse en un punto regional de transbordo y alivio logístico, especialmente ante la saturación que enfrentan actualmente el Canal de Panamá y otros puertos del continente.

Además, destacó que el comercio marítimo representa una parte significativa de la economía mundial y nacional. Según explicó, alrededor del 78% de lo que se consume en el mundo se transporta por barco, mientras que en Guatemala la cifra alcanza aproximadamente el 82%.

Vamos al grano con la Ley de Puertos: cinco puntos

Guatemala enfrenta rezagos frente a otros puertos de la región. Falcón señaló que el país continúa siendo un punto estratégico para Centroamérica, aunque considera que ha comenzado a perder competitividad frente a otros sistemas portuarios de la región. Mencionó que Honduras y Costa Rica han impulsado procesos de modernización importantes en los últimos años, mientras que Guatemala no ha avanzado al mismo ritmo en infraestructura y operación portuaria.

Falcón señaló que el país continúa siendo un punto estratégico para Centroamérica, aunque considera que ha comenzado a perder competitividad frente a otros sistemas portuarios de la región. Mencionó que Honduras y Costa Rica han impulsado procesos de modernización importantes en los últimos años, mientras que Guatemala no ha avanzado al mismo ritmo en infraestructura y operación portuaria. La iniciativa busca regular el sistema portuario y crear una autoridad especializada . Según explicó Falcón, la propuesta de ley no busca únicamente modernizar puertos, sino establecer reglas claras para el funcionamiento del sistema portuario nacional. Entre los aspectos planteados figura la creación de una autoridad portuaria que concentre decisiones relacionadas con regulación, mantenimiento, operación e inversiones en el sector.

. Según explicó Falcón, la propuesta de ley no busca únicamente modernizar puertos, sino establecer reglas claras para el funcionamiento del sistema portuario nacional. Entre los aspectos planteados figura la creación de una autoridad portuaria que concentre decisiones relacionadas con regulación, mantenimiento, operación e inversiones en el sector. El sector naviero considera urgente aprobar la ley . El presidente de Asonav indicó que la industria marítima ha impulsado durante más de 20 años una legislación que permita ordenar la infraestructura portuaria y facilitar la participación privada. También afirmó que la iniciativa responde a necesidades actuales del comercio internacional guatemalteco y podría contribuir a mejorar los tiempos de operación y la competitividad.

. El presidente de Asonav indicó que la industria marítima ha impulsado durante más de 20 años una legislación que permita ordenar la infraestructura portuaria y facilitar la participación privada. También afirmó que la iniciativa responde a necesidades actuales del comercio internacional guatemalteco y podría contribuir a mejorar los tiempos de operación y la competitividad. Guatemala podría convertirse en un centro regional de transbordo . Falcón sostuvo que la ubicación geográfica del país representa una oportunidad para desarrollar operaciones de transbordo y alivio logístico regional. Señaló que la saturación en el Canal de Panamá y en otros puertos del continente abre posibilidades para que Guatemala funcione como un punto de conexión entre rutas comerciales marítimas.

. Falcón sostuvo que la ubicación geográfica del país representa una oportunidad para desarrollar operaciones de transbordo y alivio logístico regional. Señaló que la saturación en el Canal de Panamá y en otros puertos del continente abre posibilidades para que Guatemala funcione como un punto de conexión entre rutas comerciales marítimas. Las alianzas público-privadas pueden ser un mecanismo para impulsar inversiones. Para Falcón, estas alianzas han permitido desarrollar infraestructura portuaria en otros países y consideró que Guatemala podría implementar modelos similares. Según explicó, el objetivo sería atraer inversiones para mejorar puertos, ampliar la capacidad operativa y fortalecer la conectividad comercial del país.

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