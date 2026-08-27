VAS cumple 10 años y anuncia dos nuevas opciones para los usuarios, incluida una para facilitar el pago

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VAS cumple 10 años y anuncia dos nuevas opciones para los usuarios, incluida una para facilitar el pago

La carretera privada VAS cumple una década de operaciones y prepara una actualización de su aplicación con nuevas herramientas para facilitar el pago del peaje.

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La VAS cumple 10 años de operaciones y suma 31 kilómetros de carretera que conectan distintos sectores del sur del área metropolitana. (Foto, Prensa Libre: cortesía VAS)

La Vía Alterna del Sur (VAS) cumple 10 años de operaciones y, como parte de la conmemoración, sus directivos anunciaron nuevas herramientas para los usuarios, entre ellas una opción de recargas automáticas para quienes utilizan el dispositivo VAS Más.

La carretera privada conecta los municipios de Villa Nueva, San Miguel Petapa, Villa Canales y Guatemala a través de tres tramos que fueron habilitados de manera progresiva desde 2016.

El primer tramo comenzó a operar en 2016 y conecta Villa Canales con Delta Bárcenas, en el sector de la ruta al Pacífico. Este segmento es conocido como VAS Pacífico.

Posteriormente, en 2021 se inauguró el tramo que conecta la calzada Atanasio Tzul, en la zona 12, con San Miguel Petapa y Villa Canales, denominado VAS Ciudad de Guatemala.

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Un año después, en 2022, comenzó a operar el tramo que conecta Carretera a El Salvador con Villa Canales y la Carretera al Pacífico, identificado como VAS Carretera a El Salvador.

En conjunto, los tres tramos suman 31 kilómetros de carretera.

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VAS genera empleos

Durante la actividad por el décimo aniversario, los directivos destacaron el impacto que ha tenido la operación de la carretera en la generación de empleo.

Según los datos compartidos, durante estos 10 años la VAS ha generado más de 1 mil 700 empleos directos y alrededor de 5 mil empleos indirectos.

Armando Salas, representante de VAS, explicó que la celebración también fue una oportunidad para escuchar las necesidades de los usuarios y, a partir de ello, introducir cambios en las herramientas digitales de la empresa.

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Como parte de este proceso se modernizó el sitio web y se prepara una actualización de la aplicación para incorporar nuevas funciones.

Recargas automáticas para usuarios de VAS Más

Una de las principales novedades anunciadas es la posibilidad de programar recargas automáticas para quienes utilizan VAS Más.

Este sistema permite a los usuarios contar con saldo en un dispositivo prepago para realizar el pago del peaje de forma automática y utilizar las garitas habilitadas para este mecanismo, con el objetivo de agilizar el paso.

Los representantes de VAS señalaron que uno de los problemas identificados entre los usuarios ocurre cuando estos llegan a la garita y se percatan de que ya no tienen saldo suficiente.

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Con la nueva función, los usuarios podrán programar una recarga automática para una fecha determinada de cada mes, de manera que no tengan que realizar manualmente el proceso cada vez que necesiten cargar saldo.

La actualización de la aplicación se encuentra actualmente en proceso de verificación en Google Play Store y App Store. Los representantes de VAS esperan que esté disponible para los usuarios a mediados de septiembre de 2026.

Un bot para resolver dudas

La actualización también contempla la incorporación de un bot en el sitio web de VAS, mediante el cual los usuarios podrán realizar consultas y plantear inquietudes.

Las nuevas herramientas forman parte de la estrategia de digitalización que la empresa plantea después de una década de operaciones.

ESCRITO POR:

Glenda Burrión

Periodista de Prensa Libre especializada en economía con más de 7 años de experiencia como correctora de textos y creación de contenido digital.

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