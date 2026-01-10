A disfrutar del Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Como parte de la celebración, Coca-Cola patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA desde 1978, activará promociones especiales con premios instantáneos disponibles hasta agotar existencias, que permitirán a los consumidores guatemaltecos vivir esta experiencia a partir del 26 de enero de 2026.

El Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, presentado por Coca-Cola, arrancó en Riad, Arabia Saudita, el 3 de enero de 2026, y recorrerá 30 Asociaciones Miembro, con 75 paradas a lo largo de más de 150 días, ofreciendo a fanáticos del fútbol y a personas de todo el mundo la posibilidad de ver de cerca el Trofeo Original.

Karina Ortiz, General Manager Guatemala The Coca-Cola Company, indicó que dentro de las actividades que habrá durante el día que se realizará el Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el cual estará abierto al público de las 2:30 de la tarde a las 5:30 de la tarde, se tendrán espacios con múltiples experiencias alrededor del futbol, áreas de comida y la oportunidad de tomarse fotos de cerca con el trofeo.

Los consumidores podrán adquirir su boleto por la compra de una Coca-Cola sabor original o una Coca-Cola Zero en tiendas Super 7, deberán solicitar al cajero el código QR de la promoción, al escanearlo, podrán registrarse en la plataforma oficial y quedar automáticamente participando para disfrutar del Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, presentado por Coca-Cola.

Además de esta experiencia inmersiva, Natalia Muñoz, directora de mercadeo de Coca-Cola para Centroamérica, presentó las demás promociones que son parte de esta campaña, que se podrán encontrar en los empaques de 600 ml, así como en las presentaciones de 2.5 litros de Coca-Cola sabor original y Coca-Cola Zero, un código promocional ubicado en la tapa, el cual deberá activarse a través de WhatsApp para participar por mil premios instantáneos, que incluyen camisetas, balones marca Adidas y otros artículos promocionales oficiales relacionados con Copa Mundial de la FIFA 2026.

En esta promoción habrá algunas tapas especiales que brindarán a los consumidores la oportunidad de ganar viajes dobles para vivir de cerca la experiencia de la Copa Mundial de la FIFA 2026, acercando a los aficionados a uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

Adicionalmente, Para los fanáticos de Coca-Cola, se lanzará vasos coleccionables que podrán adquirirse al presentar dos etiquetas de Coca-Cola sabor original de las presentaciones 1.5 L, 2 L, 2.5 L y 3 L no retornables, más Q5, una iniciativa pensada para seguir celebrando la pasión por el fútbol rumbo al torneo.

Junto con PANINI, a mediados de abril, en la presentación de Coca-Cola sabor original de 3 litros, se podrá encontrar un sticker único y exclusivo coleccionable para el álbum, pensado para celebrar la pasión por el fútbol y el espíritu coleccionista que acompaña cada edición del torneo.

A esto se suma una edición especial de 8 latas coleccionables, con diseños alusivos a la Copa Mundial de la FIFA 2026, que invitan a los aficionados a vivir la emoción del Mundial desde cada detalle.

“Estamos emocionados de ser parte de la pasión del fútbol y traer a Guatemala experiencias que van mucho más allá del juego. El Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, presentado por Coca-Cola, es una invitación para que los fans vivan y sientan todas las emociones que solo el Mundial puede generar”, señaló Denise Picot, directora de Mercadeo de Coca-Cola para la Zona Centro.

Con esta iniciativa, Coca-Cola reafirma su compromiso de refrescar momentos que unen a las personas, acompañando a los fans guatemaltecos en cada emoción rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Esto es solo el comienzo; Coca-Cola espera presentar una serie de nuevas y emocionantes activaciones de la Copa Mundial de la FIFA en los próximos meses, e invita a los aficionados a estar atentos para descubrir más formas de vivirla al máximo.