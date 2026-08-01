Abre la puerta a un mundo de beneficios para los guatemaltecos

La activación en tienda:

Solo los tarjetahabientes Mastercard Débito o Crédito tienen la oportunidad de abrir la puerta.

Los consumidores que lleguen al comercio participante serán abordados por un edecán, quien les informará sobre la dinámica.

Para abrir la puerta, los tarjetahabientes deben acercar su tarjeta Mastercard al lector digital.

Los tarjetahabientes giran una ruleta digital y participan por premios exclusivos.

Los premios se entregan al pagar el monto mínimo establecido con su Mastercard.

Los premios disponibles con Cemaco son: pulseras inteligentes, auriculares inalámbricos, baterías de cocina y hornos. Premios exclusivos canjeables inmediatamente en el establecimiento participante al pagar el monto mínimo establecido con Mastercard.

“Nos encanta crear este tipo de alianzas estratégicas, que hagan una innovación en cada visita de nuestros clientes, porque en Cemaco siempre buscamos crear mejores experiencias y momentos memorables, para que cada visita a nuestras tiendas encuentre inspiración y los productos que necesitan para su hogar”, comentó Diana Burbano, jefe de Mercadeo Directo de Cemaco.

Cada vez que un guatemalteco paga con su Mastercard Débito y Crédito, abre la puerta a una forma de pagar más simple, segura y conveniente, mientras accede a beneficios y experiencias que generan valor en su día a día. Siete de cada diez personas en Guatemala afirman preferir pagar con débito; sin embargo, el efectivo todavía representa el 68% del gasto de consumo personal.

El siguiente paso es continuar ampliando la aceptación y fortaleciendo la confianza en los pagos digitales, para que más guatemaltecos puedan utilizarlos donde y cuando lo necesiten.

“El mensaje de esta activación es, que Mastercard es mucho más que una tarjeta de crédito y débito, al final lo que buscamos con este lanzamiento de nuestra campaña es evidenciar los beneficios que tienen nuestros tarjetahabientes al pagar de una manera más simple y con estándares muy altos en ciberseguridad en términos de tecnología”, expresó Marvin Rodríguez, gerente general de Mastercard para Guatemala, Honduras y El Salvador.

Esto es Mastercard