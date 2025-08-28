Abre sus alas para celebrar la libertad de ser una misma

Fue Diana Vreeland, editora de moda más legendaria de todos los tiempos, quien la llamó “La Bomba”, un apodo que capturó su energía única y que, décadas después, sigue siendo una declaración de identidad.

En este 2025, la fragancia que ya se encuentra disponible en Fetiche, rinde homenaje a esa misma fuerza arrolladora, para celebrar la energía contagiosa, la espontaneidad y la frescura de la mujer Herrera: “una mujer que irradia autenticidad y convierte la emoción en estilo”. Porque todas las mujeres pueden ser la bomba, solo necesitan liberar su creatividad y atreverse a sentir con intensidad.

El desarrollo de La Bomba de Carolina Herrera estuvo en manos de tres perfumistas de renombre, Christopher Raynaud, Quentin Bisch y Louise Turner; y crearon un perfume pensado para dejar huella.

La pirámide olfativa comienza con una nota original e intensa: la pitaya roja, fruta tropical de piel escamosa y colores incendiarios, cuya pulpa dulce y refrescante aporta jugosidad y un efecto chispeante. Le sigue una explosión floral: la peonía Cherry, variedad excepcional de pétalos generosos y perfume embriagador, y junto a ella, el franchipán (flor de la plumería rubra) que introduce una dimensión solar, entre lo cítrico y lo sensual, con su característico color entre rojo y fucsia.

Al final, se sostiene sobre una vainilla extraída mediante el método tradicional de tintura, que aporta una calidez especiada y duradera, con una estela dorada, solar y profundamente sensual, que es la firma olfativa inequívoca de Carolina Herrera.

El frasco-joya en forma de mariposa símbolo de metamorfosis, atracción por la luz y libertad en movimiento, es un reflejo del poder creador de la naturaleza y de la belleza indómita, que apenas se puede apresar pero que deja una huella indeleble en la memoria, y que al final es una invitación a extender las alas y alzar el vuelo.

El tapón (una pieza inspirada en los emblemáticos brazaletes de la casa) enmarca una piedra en tonalidades rosadas, evocando el cuarzo rosa del que toma su inspiración.