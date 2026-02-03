Acciones estratégicas para construir una autoridad digital real

En octubre de 2025 se realizó un partnership importante entre Perinola y Semrush, el cual marcó el inicio de una alianza, y eso dio paso a que se llevara a cabo este evento de dos días, donde se dieron charlas sobre Cómo Google y los modelos de IA “ven” tu marca hoy, Porqué tu competencia aparece antes, Estrategias reales de SEO + IAO para 2026, Diagnósticos personalizados con Semrush Enterprise.

El evento fue diseñado para líderes, directores y gerentes, con un enfoque estratégico y ejecutivo, orientado a toma de decisiones, no a implementación técnica.

“Grupo Perinola es una empresa guatemalteca con 20 años en el mercado del marketing digital y otros temas relacionados. Por estar en el mundo digital sentimos la obligación de meternos en temas de IA para apoyar a nuestros clientes con posicionamiento orgánico”, manifestó Estela Rivera, gerente comercial y cofundadora de Grupo Perinola

Aparte de las exposiciones, también realizaron sesiones estratégicas guiadas por especialistas de Semrush y Perinola, con contenido enfocado en visibilidad digital, competencia, SEO, IA y toma de decisiones basadas en datos.

Semrush es una empresa estadounidense que opera desde hace 17 años y se ha colocado como líder mundial de SEO con el posicionamiento orgánico y ahora también de posicionamiento en IA, que salió en abril de 2025 y ya está entre los primeros a nivel mundial.

“Una de las claves del porqué es necesario utilizar Semrush Enterprise en colaboración con Grupo Perinola, es porque aporta cercanía y una capa de servicio para empresas locales y, aparte de tener experiencia y visibilidad sobre todas las tendencias que hay a nivel mundial, tienen ese acercamiento de nivel local que es lo que nos diferencia absolutamente del resto de la competencia”, expresó Alejandra Blanco, Partner Manager de Semrush y experta en inteligencia artificial.

Al final del evento los participantes recibieron un reconocimiento profesional que valida su participación en los talleres de SEO y AIO, respaldado por Semrush y Perinola.

“El guatemalteco es un público muy educado que sabe mucho y tiene curiosidad; eso demuestra que el mercado tiene un potencial de crecimiento grande y eso es clave también para Semrush”, finalizó Blanco.