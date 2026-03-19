Acercan sus servicios financieros a la ciudad de Guatemala

La Fundación de Asesoría Financiera a Instituciones de Desarrollo y Servicio Social, (FAFIDESS) establecida en marzo de 1986, abre sus puertas en el segundo nivel del Centro Comercial Peri-Roosevelt, zona 7; con el propósito de generar mayores oportunidades de financiamiento para personas que desean mejorar su calidad de vida y hacer crecer sus iniciativas productivas.

Asimismo, la expansión responde a la creciente necesidad de acceso a créditos y servicios financieros que permitan impulsar emprendimientos, fortalecer pequeños negocios y apoyar proyectos de educación y vivienda.

“Es nuestra primera oficina en la ciudad capital puramente comercial, esto nos abre la oportunidad para escalar a otro tipo de cliente que va a requerir de un mayor financiamiento para sus emprendimientos, negocios y obviamente estamos en disposición de hacerlo. En FAFIDESS creemos firmemente en el potencial de los emprendedores y en el impacto positivo que el acceso al crédito genera en el desarrollo de las familias y comunidades del país”, expresó el Ing. Reynold Walter, Director Ejecutivo de FAFIDESS.

Con más de 40 años de trayectoria, FAFIDESS ha otorgado más de 570 mil créditos, impactando positivamente a más de 2,500 comunidades en Guatemala, contribuyendo al fortalecimiento del emprendimiento y al desarrollo económico de miles de familias, especialmente en el área rural. Actualmente en su cartera de cliente proporcionan servicio a un 72% mujeres aproximadamente, en su mayoría de área rural.

El acto de inauguración contará con la presencia del Ing. Reynold Walter, Director Ejecutivo; Lic. Reynold Walter, Director Operativo; y el Lic. Carlos Granados, Gerente Regional de San Lucas, invitados especiales, clientes y medios de comunicación, quienes acompañarán este importante paso en el proceso de expansión institucional hacia la capital del país.

Con esta nueva agencia, FAFIDESS estará brindando soluciones financieras accesibles que contribuyan al crecimiento de los emprendimientos y al bienestar de las familias guatemaltecas.