Alianza de prestigio forma parte de su plan de expansión en Latinoamérica

Como parte de este importante anuncio, se ofreció un cóctel en honor del Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la Embajada de la República de Argentina en Guatemala, Lic, Martín Recondo.

Crilen, S.A. cuenta con una sólida trayectoria en la producción de resinas alquídicas y emulsiones acrílicas, destacándose por su conocimiento técnico, su capacidad productiva y la cercanía con sus clientes. Con una trayectoria de 41 años de experiencia en los mercados de Argentina y Cono Sur y dos centros de manufactura en Buenos Aires y San Luis.

“Esta integración fortalece la presencia de ambas compañías en el Cono Sur, complementando sus capacidades industriales y comerciales. La integración permitirá potenciar el desarrollo de Crilen, combinando su experiencia y trayectoria en el mercado local y del Cono Sur, con el dinamismo y experiencia multipaís de Grupo Solid, lo que potencializará el crecimiento, la expansión de portafolio y los clientes. Construyendo valor y desarrollo sostenible para ambas empresas”, como lo expreso el Ing. Michael Ascoli, socio fundador de Grupo Solid.

Esta expansión fortalece el posicionamiento de Grupo Solid en Latinoamérica y consolida su liderazgo regional en la industria de pinturas y recubrimientos.

“Grupo Solid reafirma su compromiso de generar empleo en Latinoamérica e incorpora su presencia en Argentina a través de Crilen, con una visión de largo plazo. Con esta integración, la compañía acompaña a 100 colaboradores de Crilen y sus familias, impulsando la continuidad del empleo y la generación de nuevas oportunidades en el país”, acotó la Ing. Yara Argueta, Presidenta de la Junta Directiva.