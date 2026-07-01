Vida Empresarial
Alianza de prestigio forma parte de su plan de expansión en Latinoamérica
Grupo Solid una corporación multilatina con más de 71 años de trayectoria en la industria de pinturas y recubrimientos, con operaciones en diez países y presencia comercial en más de 16 mercados internacionales, incorpora a la empresa argentina Crilen, como parte de su estrategia de crecimiento en el Cono Sur y Latinoamérica.
Como parte de este importante anuncio, se ofreció un cóctel en honor del Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la Embajada de la República de Argentina en Guatemala, Lic, Martín Recondo.
Crilen, S.A. cuenta con una sólida trayectoria en la producción de resinas alquídicas y emulsiones acrílicas, destacándose por su conocimiento técnico, su capacidad productiva y la cercanía con sus clientes. Con una trayectoria de 41 años de experiencia en los mercados de Argentina y Cono Sur y dos centros de manufactura en Buenos Aires y San Luis.
“Esta integración fortalece la presencia de ambas compañías en el Cono Sur, complementando sus capacidades industriales y comerciales. La integración permitirá potenciar el desarrollo de Crilen, combinando su experiencia y trayectoria en el mercado local y del Cono Sur, con el dinamismo y experiencia multipaís de Grupo Solid, lo que potencializará el crecimiento, la expansión de portafolio y los clientes. Construyendo valor y desarrollo sostenible para ambas empresas”, como lo expreso el Ing. Michael Ascoli, socio fundador de Grupo Solid.
Esta expansión fortalece el posicionamiento de Grupo Solid en Latinoamérica y consolida su liderazgo regional en la industria de pinturas y recubrimientos.
“Grupo Solid reafirma su compromiso de generar empleo en Latinoamérica e incorpora su presencia en Argentina a través de Crilen, con una visión de largo plazo. Con esta integración, la compañía acompaña a 100 colaboradores de Crilen y sus familias, impulsando la continuidad del empleo y la generación de nuevas oportunidades en el país”, acotó la Ing. Yara Argueta, Presidenta de la Junta Directiva.