Alianza estratégica para impulsar la educación y el emprendimiento

Como parte del convenio, se trabajarán sesiones de educación financiera, programas de capacitación sobre productos y servicios financieros, así como iniciativas de innovación y emprendimiento en distintas sedes universitarias, incluyendo la de Huehuetenango.

“En Fundación Bi creemos en el poder de las alianzas que generan oportunidades reales. Con esta firma, reafirmamos nuestro compromiso de seguir impulsando la educación y el emprendimiento como motores del desarrollo sostenible en Guatemala”, expresó María José Paiz, gerente de Fundación Bi.

La alianza busca generar espacios de cooperación entre el ámbito académico y el sector empresarial, promoviendo actividades conjuntas como talleres, conferencias, consultorías y programas educativos que fortalezcan las competencias profesionales y empresariales de los participantes.

“Desde la Universidad Da Vinci reafirmamos nuestro compromiso con una educación que transforma vidas. Este convenio con Fundación Bi nos permitirá acercar la innovación y el emprendimiento a más estudiantes, fortaleciendo sus capacidades para aportar al desarrollo del país”, resaltó el Dr. José Cyrano Ruiz Cabarrús, rector de la Universidad Da Vinci de Guatemala.

Este convenio representa un paso más en la visión de Fundación Bi por una Guatemala donde la educación y la innovación caminen de la mano, creando oportunidades que inspiran y transforman.