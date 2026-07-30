ALTAVE inicia su venta con apartamento modelo listo para visitar

Amaranto llega a Cobán con una trayectoria que la respalda en seis departamentos del país, Guatemala, Escuintla, Sacatepéquez, Quetzaltenango, Baja Verapaz y ahora Alta Verapaz. A lo largo de ese recorrido, la empresa se ha consolidado como referente del desarrollo vertical fuera de la capital. ALTAVE representa su apuesta por un mercado que tiene una demanda real por un estilo de vida fresco e innovador a la altura de las familias cobaneras.

ALTAVE ofrecerá 275 apartamentos en 2 torres de 18 niveles, con modelos de apartamentos de 55 y 58 m², y contará con distintas amenidades, en las que destacan piscina climatizada, plaza, terraza/sky lounge, Game Room.

“Cobán tiene lo que pocos mercados del país tienen juntos, una economía activa, familias con capacidad de inversión y una sociedad que demanda proyectos de alto nivel. Llegar aquí no fue una decisión de oportunidad, fue una decisión de largo plazo, tomada con el mismo criterio con el que llegamos a Quetzaltenango, a Escuintla o a Baja Verapaz, afirmó Juan José Barrios, Director General de Amaranto.

El evento tuvo lugar en la sala de ventas y apartamento modelo del proyecto en Sobre Periférico Sur, 6ta calle 4-37 Zona 7, ya disponible para visita, y reunió a representantes de los diferentes bancos del sistema, representantes del FHA y gremios empresariales.

Las familias interesadas pueden agendar una cita con el equipo comercial de Amaranto, que las acompañará desde el primer contacto hasta el cierre del proceso de compra.

"Abrir la venta con un apartamento modelo listo para recorrer es una señal de lo que este proyecto es. Las familias de Cobán pueden venir, ver el espacio, sentir la calidad y tomar una decisión informada. Eso es lo que Amaranto ofrece", señaló Jorge Morataya, Director Comercial de Amaranto.

Para más información o para agendar una visita al apartamento modelo, comunicarse al número de teléfono: 3245-6601 o visitar altave.com.gt.