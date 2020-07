Amigo migrante: un programa de consultas médicas telefónicas gratuitas de Banrural

Banrural continúa apoyando a los migrantes con servicios médicos telefónicos gratuitos. Foto Prensa Libre: Cortesía

Banrural ha estado al pendiente de la situación de estas personas que son vulnerables en territorio estadounidense, por eso ha puesto a la orden de los migrantes las consultas médicas telefónicas de forma gratuita.

Las personas que han tenido que emigrar y necesitan de atenciones médicas pueden hacerlas al número 1-800-3542980. El operador le solicitará su nombre completo, DPI, No. de pasaporte, ID consular o cualquier documento de identificación, así como la fecha de nacimiento y los síntomas que presenta.

En este número serán atendidos por doctores que les guiarán de la mejor manera posible, al recomendarles medicamentos que no necesitan receta (out of the counter). El servicio está disponible las 24 horas los siete días de la semana.

“El objetivo principal es preservar la seguridad y la salud de ustedes, nuestros amigos migrantes. Banrural siempre busca la manera de estar cerca y apoyar a los guatemaltecos en Estados Unidos. Todos los migrantes guatemaltecos en Estados Unidos, sin importar su estado de salud o situación migratoria, pueden llamar para resolver sus dudas. El número asignado es 1-800-3542980, una línea gratuita asignada exclusivamente para el programa Amigo Migrante”, indicó la entidad bancaria en un comunicado.