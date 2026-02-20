Amplía el alcance de tecnológico móvil acerca herramientas digitales

Ruedas de Innovación convierte un autobús en un aula digital completamente equipada con computadoras, conectividad a internet y contenidos educativos diseñados para niños y jóvenes de entre 9 y 16 años. La metodología promueve el aprendizaje activo a partir de la curiosidad, impulsando habilidades como pensamiento crítico, creatividad y resolución de problemas.

Durante 2025, el programa impactó a más de 300 niños y jóvenes a través del aula móvil de educación tecnológica, con la participación directa de 366 voluntarios colaboradores de Corporación Bi que acompañaron las jornadas educativas. Las actividades se desarrollaron en comunidades como Santa Catarina Pinula Canalitos (zona 17) y el Centro Comunitario QAXAL (zona 3).

“El primer año del programa confirmó que la tecnología puede abrir oportunidades reales cuando llega a los lugares donde más se necesita. Con este segundo bus, ampliamos nuestro alcance y seguimos apostando por el talento de la niñez y juventud guatemalteca”, manifestó María José Paiz, gerente general de Fundación Bi.

De manera cualitativa, se observó un cambio significativo en el uso y apropiación de la tecnología por parte de los participantes: niños que anteriormente no tenían contacto con computadoras comenzaron a utilizarlas de forma autónoma, así como a reconocer el internet como una herramienta de aprendizaje, investigación y creación, más allá de su uso recreativo. Este proceso permitió reducir brechas básicas de alfabetización digital y sentar las bases para una relación más activa y consciente con la tecnología.

El modelo integra al voluntariado corporativo como parte clave del programa, con facilitadores que reciben formación y acompañamiento técnico para guiar a los estudiantes en experiencias de aprendizaje autoorganizado, apoyadas en recursos digitales y dinámicas participativas.

"Cuando un niño descubre que sí puede, todo cambia. Ruedas de Innovación existe para encender esa chispa, desarrollar habilidades y abrir oportunidades reales. Este segundo bus representa lo mejor de lo que logramos cuando unimos propósito, alianzas y acción para que más niños y jóvenes puedan soñar en grande", indicó Carlos Claudio López, subgerente de TI (División Tecnología) de Banco Industrial.

El programa Ruedas de Innovación busca acercar la tecnología a las comunidades y fomentar el hábito de aprendizaje digital como primer punto de contacto, con el objetivo de dar continuidad al proceso educativo mediante la implementación posterior de aulas digitales permanentes en aquellos institutos que cuenten con la infraestructura y condiciones necesarias para su sostenibilidad.

Su implementación y expansión han sido posibles gracias al apoyo de empresas aliadas como GBM de Guatemala, Magna Motors, Udemy, CrowdStrike y Comnet, esta última aportando conectividad a través de internet satelital Starlink, que han sumado recursos para hacer realidad esta iniciativa.

"Ruedas de Innovación ha sido una ventana al mundo digital de manera extraordinaria. Ha tenido un impacto significativo en la vida de cada niño, acercando sueños y perspectivas que ahora están a su alcance. Gracias a este proyecto hemos podido desarrollar pensamiento crítico y artístico, y motivar a los niños a la construcción de sus grandes sueños", finalizó Walter Sánchez, representante del Centro Comunitario QAXAL.