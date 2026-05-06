Amplía la oferta de movilidad electrificada de la marca en el país

BYD y Cofiño realizaron la presentación oficialmente junto a clientes de BYD Club, del vehículo que integra tecnología híbrida enchufable DM-i, desarrollada para ofrecer una conducción eficiente, silenciosa y orientada a reducir el consumo de combustible.

La llegada del BYD Yuan Pro-DM-i se suma al desarrollo del portafolio de la marca en el mercado guatemalteco y refleja el interés de BYD por seguir ampliando su oferta de soluciones de movilidad con tecnologías más limpias y eficientes.

“El BYD Yuan Pro DM-i representa una nueva generación de movilidad: más consciente, más accesible y alineada con el futuro que queremos construir. Cada vehículo BYD que viene a Guatemala es un paso real hacia nuestra visión global de enfriar el planeta y transformar la forma en la que nos movemos”, manifestó Edward Davis, Gerente de Marca Regional BYD para Cofiño.

El modelo cuenta con 290 HP de potencia y una autonomía combinada de más de 1,000 kilómetros, lo que lo convierte en una opción pensada tanto para la movilidad urbana como para recorridos de mayor distancia.

Su cabina incluye techo panorámico, cargador inalámbrico, conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, así como un sistema de cámaras 360° que brinda una visión más completa del entorno durante la conducción.

En materia de seguridad, el Yuan Pro DM-i incorpora sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS) y cuenta con calificación de 5 estrellas en seguridad NCAP. Además, está equipado con la Blade Battery de BYD, tecnología reconocida por sus estándares de durabilidad, estabilidad y desempeño.

Con este lanzamiento, BYD reafirma su compromiso con el desarrollo de la movilidad sostenible en Guatemala, al poner a disposición del mercado un modelo que combina tecnología, eficiencia, seguridad y conectividad.