Amplía su cartera de productos con modelos de motocicletas

Actualmente los clientes podrán encontrar motocicletas de la marca Haojue y en próximamente se incorporarán las marcas Bajaj y Honda, que se adaptan a las necesidades diarias, desde modelos para trabajo, motos de estilo sport, prácticas scooters para la ciudad y motos para el uso recreativo.

Las motocicletas estarán disponibles en las 11 tiendas Walmart en Guatemala y próximamente en las principales tiendas Maxi Despensas ubicadas en la capital y en el interior del país. Estas ofertas están disponibles exclusivamente en tiendas físicas.

“Sabemos que muchas familias guatemaltecas necesitan una solución segura y accesible para movilizarse. Con esta nueva propuesta queremos brindarles más opciones que les ayuden a ahorrar tiempo y dinero para moverse con facilidad”, manifestó Joanna Ortiz, subdirectora de Operaciones de Walmart Guatemala.

Walmart ofrece varias formas de financiamiento, incluyendo pagos de hasta 18 meses con tarjeta de crédito BAC, 12 neocuotas y hasta 24 meses con Interconsumo. Una vez realizada la compra en tienda, la motocicleta se entrega en un plazo máximo de 10 días hábiles, ya con placa y a nombre del cliente, lo que permite circular desde el primer momento cumpliendo con los requisitos legales.

Además, cada tienda contará con un gestor que acompañará al cliente durante el proceso de verificación de datos y traspaso ante la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT-, asegurando una experiencia clara y ordenada.

Con esta nueva propuesta de modelos de motocicletas pensados para el día a día, Walmart reafirma su compromiso de ofrecer más soluciones en un solo lugar, con el respaldo y la confianza que los guatemaltecos ya conocen.