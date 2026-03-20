Amplían apoyo a mipymes y proyectos sostenibles

Este acuerdo se realizó en el marco de las Reuniones Anuales del Grupo BID celebradas en Paraguay. Con este financiamiento permitirá a Banco Industrial ampliar su oferta crediticia a sectores que generan el 77% del empleo en Guatemala, brindando un apoyo particular a mujeres emprendedoras y a la ejecución de proyectos con impacto ambiental y social.

En la firma del acuerdo participaron José Javier Jo, vicepresidente de Corresponsalía y Financiamiento Internacional de Bi, y Luis Prado, gerente de la División Banca Internacional de Bi, quienes destacaron que esta alianza refuerza el posicionamiento de la institución como el banco líder de Guatemala y un referente de confianza a nivel internacional.

Luis Prado, gerente de la División Banca Internacional de Bi; y Marisela Alvarenga, directora general y jefa de la División del Sector Financiero de BID Invest. Foto Prensa Libre: Cortesía

Guatemala ha mostrado un crecimiento sólido con un sistema bancario resiliente y estable. El crecimiento del crédito se mantiene cercano al 10%, y se anticipa que las condiciones monetarias seguirán estimulando la actividad financiera. Esta operación se alinea con las prioridades del país en salud financiera y desarrollo del sector privado.

Impacto estratégico y regional

Además del componente financiero, el acuerdo incluye asistencia técnica especializada por parte de BID Invest para la gestión de riesgos ambientales y la segmentación de carteras sostenibles, alineando las operaciones del banco con los más altos estándares internacionales.

Se trata de un nuevo hito en la promoción de la salud financiera, que apunta al fortalecimiento del sistema financiero local y ratifica el interés de Bi en promover el desarrollo integral de las comunidades y su gente, reafirmando su compromiso de ser un motor de innovación y estabilidad para el sistema financiero centroamericano.

Este nuevo paso reafirma la visión de Corporación Bi de ser un catalizador del desarrollo sostenible, la inclusión financiera y la prosperidad compartida. La institución renueva su compromiso de fortalecer el tejido social y acompañar el crecimiento económico del país y la región, impulsando iniciativas que mejoran la calidad de vida de las comunidades.

En esta alianza, Bi y BID Invest encuentran un punto de convergencia para financiar empresas y proyectos con impacto económico, social y ambiental que aceleren el desarrollo sostenible regional.