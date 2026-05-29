Amplían la oferta de movilidad en Guatemala con vehículos innovadores

El vehículo cuenta con más de 900 caballos de fuerza, se posiciona como el SUV más potente en llegar al mercado guatemalteco hasta la fecha, incorpora un sistema híbrido enchufable de alto desempeño que supera la fuerza combinada, ofreciendo una experiencia de manejo excepcional tanto en ciudad como en rutas extremas.

La Jetour G700 combina innovación y capacidad todoterreno con tecnología de última generación. Además, cuenta con ocho modos de manejo adaptados a diferentes superficies y condiciones, brindando máxima versatilidad y control en cada aventura.

Incorpora cámara panorámica de 360°, asistencias avanzadas de conducción, suspensión inteligente y un sistema de tracción 4x4 equipado con retranca y bloqueo de diferencial, diseñado para superar con confianza cualquier camino, desde la ciudad hasta los desafíos más exigentes del off-road.

“El corazón de los guatemaltecos está con las camionetonas agrícolas grandes, por seguridad, potencia, comodidad, para ir de paseo y para la aventura, dentro y fuera de la ciudad. Jetour lanzó esta camioneta tamaño familiar con todo el lujo del mundo, tiene 900 caballos en tres motores, dos eléctricos y uno de gasolina de 250 caballos, lo mejor de dos mundos” comentó Cromwell Cuestas, presidente de Grupo Los Tres.

En su interior destaca por ofrecer un ambiente premium con acabados de lujo, amplio espacio y conectividad inteligente para todos los ocupantes. Sus asientos en cuero automotriz, climatizador automático, sistema de infoentretenimiento con pantalla táctil de gran formato, integración con Android Auto y Apple CarPlay, iluminación ambiental y sistema de audio premium garantizan una experiencia sofisticada y confortable.

“En Grupo Los Tres seguimos comprometidos con traer a Guatemala vehículos innovadores que marquen una nueva era en tecnología, diseño y desempeño. La Jetour G700 representa la máxima expresión de potencia, lujo y aventura dentro de la marca”, afirmó Diego Cuestas Rolz, Gerente General de Grupo Los Tres.

En materia de seguridad, la Jetour G700 incorpora airbags frontales, laterales y de cortina, monitoreo de presión de llantas, freno de estacionamiento eléctrico, asistente de arranque en pendiente, control electrónico de estabilidad, control de tracción y múltiples asistencias avanzadas a la conducción que refuerzan la seguridad y la confianza en cualquier entorno.

“Invitamos a todos a conocer esta impresionante SUV en nuestra sala de ventas Jetour. También pueden visitar nuestra sala exclusiva de Jetour G700, ubicada en Boulevard Los Próceres, zona 10, donde podrán descubrir de cerca todo el poder y la sofisticación de este vehículo”, añadió Diego.

Los clientes también contarán con el respaldo de una garantía especial de siete años o 200 mil kilómetros, reafirmando el compromiso de Jetour con la calidad, durabilidad y confiabilidad. La Jetour G700 estará disponible en distintos colores y equipará aros de aleación de gran formato que complementan su carácter imponente y sofisticado.