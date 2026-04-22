Amplían su portafolio con cuatro marcas internacionales de target

Esta alianza estratégica fortalece categorías clave como moda infantil, activewear y hogar, respondiendo al creciente interés de los consumidores centroamericanos por marcas internacionales de calidad comprobada, diseño contemporáneo y valor accesible.

"La evolución constante de nuestro portafolio responde a una escucha activa de nuestros clientes. Buscamos integrar marcas relevantes a nivel internacional que complementen nuestra oferta y nos permitan seguir siendo el lugar donde encuentran las mejores marcas, tendencia y valor en cada categoría", manifestó Ana Elisa Castro, Gerente de Mercadeo Regional, Almacenes SIMAN.

Conócelas

Cat & Jack es la propuesta de moda infantil que combina funcionalidad, diseño divertido y precios accesibles para niños desde recién nacidos hasta preadolescentes. La marca conecta especialmente con padres millennials y familias jóvenes que buscan estilo y practicidad. En SIMAN, la colección incluirá camisetas, pantalones, shorts, vestidos, jeans y más.

All in Motion es la marca de activewear y athleisure pensada para quienes llevan un estilo de vida activo. Combina rendimiento, versatilidad y diseño contemporáneo en prendas ideales tanto para el entrenamiento como para el día a día, conectando con consumidores que priorizan el bienestar sin sacrificar estilo.

Figmint celebra la creatividad en el hogar y la cocina. Ofrece utensilios, accesorios y piezas funcionales con un diseño moderno, colores vibrantes y precios accesibles, dirigida a consumidores que disfrutan cocinar, recibir y expresar su personalidad a través de los detalles del hogar.

Threshold aporta una propuesta de diseño atemporal y funcional en la categoría de hogar. Desde textiles hasta accesorios decorativos (incluyendo edredones, sábanas, cubrecamas y toallas) la marca está pensada para quienes buscan crear ambientes acogedores, modernos y frescos en su vida cotidiana.