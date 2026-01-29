Amplían y fortalecen su modelo de atención especializada

Con esta apertura, Bantrab consolida un modelo que inició en 2022 con el primer Centro PIACE en avenida La Reforma, zona 9, continuó en 2025 con PIACE Costa Sur, en Escuintla, y que hoy se amplía con un nuevo espacio en el Centro Histórico, acercando este programa a más personas.

Desde su origen, el banco fue creado por los trabajadores para protegerlos, promover el ahorro y facilitar el acceso a un crédito justo. Ahora, esa visión se traduce en decisiones institucionales orientadas al bienestar de largo plazo y a la solidez del banco.

"La inauguración de este nuevo Centro PIACE refleja cómo entendemos nuestra responsabilidad como banco: acompañar a las personas, escuchar sus historias y brindar soluciones reales que aporten equilibrio, tranquilidad y bienestar", señaló José Antonio Roca, Gerente General de Bantrab.

PIACE es un modelo que va más allá de la atención financiera tradicional. En estos centros, los clientes acceden a productos y servicios financieros, así como a acompañamiento personalizado y servicios de bienestar integral, que incluyen orientación financiera, consultas médicas, apoyo nutricional, actividades formativas y espacios de encuentro diseñados para mejorar su calidad de vida.

Impacto en cifras

Actualmente más de 9,800 clientes forman parte del programa PIACE, el año recién finalizado, 14,900 personas participaron en más de +600 actividades recreativas y formativas, y 3,700 clientes recibieron consultas de médico general, psicología y nutrición a través de este modelo de atención integral.

PIACE forma parte de un ecosistema de bienestar más amplio que incluye programas como Rescate Financiero, Programa Bienestar, Bienestar Mayor, BanConsejos y GuateAprende, iniciativas que permiten a los clientes ordenar sus finanzas, consolidar deudas, recuperar liquidez y reescribir su historia de crédito, en coherencia con el propósito histórico del banco. Institucionalidad y visión de largo plazo.