Analizan la transformación del mercado residencial en Centroamérica

En Centroamérica, el mercado inmobiliario residencial mueve más de USD$45 mil millones anuales, pero aún opera con una baja inserción hipotecaria, procesos con baja automatización y una limitada integración tecnológica entre los distintos actores del sector.

Este contexto ha evidenciado la necesidad de modernizar la infraestructura que conecta capital, información y financiamiento dentro del mercado inmobiliario regional, especialmente en economías en crecimiento como la guatemalteca, donde la demanda habitacional continúa aumentando.

“El mercado residencial de Centroamérica representa una oportunidad para modernizar la infraestructura que conecta capital, información y financiamiento inmobiliario. Nuestro enfoque es construir tecnología que permita integrar búsqueda, financiamiento y cierre dentro de un sistema más eficiente y transparente”, señaló José Mario Ávila, CEO y cofundador de Propi.

Asimismo, el flujo de inversión hacia el sector inmobiliario latinoamericano ha venido creciendo en los últimos años, impulsado tanto por inversionistas institucionales como por comunidades de la diáspora que canalizan ahorro hacia activos inmobiliarios en sus países de origen.

En este contexto, la digitalización, el acceso a datos estructurados y la integración de tecnología financiera se posicionan como elementos clave para mejorar la transparencia, la eficiencia del mercado y el acceso a financiamiento en la región.

Un espacio de conversación

Como parte de la actividad se creó un espacio de conversación sobre cómo el capital, la regulación y la tecnología están redefiniendo la forma en que se desarrollan, financian y comercializan proyectos inmobiliarios en mercados emergentes como los centroamericanos.

Propi Talks: Arquitectura del Capital, una conversación con expertos del sector enfocada en los cambios estructurales que atraviesa el real estate regional y en la necesidad de modernizar la infraestructura que conecta capital, información y financiamiento dentro del mercado inmobiliario.

“Para nosotros, Guatemala es un mercado estratégico. Hemos visto una nueva generación de inversionistas que busca información, transparencia y herramientas para tomar mejores decisiones. Ese es exactamente el espacio que queremos ocupar”, destacó Eduardo Francés, cofundador y COO de Propi.

El encuentro también incluyó un panel con especialistas en desarrollo inmobiliario, inversión, banca y tecnología, quienes analizaron las ineficiencias históricas del sector y las oportunidades que se encuentran en él. La actividad también marcó una nueva etapa para Propi en Guatemala, donde la compañía continúa fortaleciendo su infraestructura tecnológica y su propuesta de valor para facilitar transacciones inmobiliarias más eficientes, transparentes y basadas en datos.