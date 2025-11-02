Aplicando la tecnología disruptiva que desafían lo convencional

Este evento es organizado por la Universidad Galileo, a través de la Maestría en Gestión y Dirección de Proyectos, la Maestría en Gestión del Cambio Digital y el Postgrado en Auditoría de Sistemas de la Facultad de Ingeniería en Sistemas, Informática y Ciencias de la Computación (FISICC).

En esta edición, CIGEDIP 2025 contará con un reconocimiento especial, ya que la Asociación Internacional para la Dirección de Proyectos (IPMA) ha delegado a Universidad Galileo la organización de la Competencia Internacional de Gestión de Proyectos, permitiendo así que un equipo represente a Guatemala en la competencia internacional a realizarse el 18 de abril de 2026 en Bogotá, Colombia.

“El CIGEDIP 2025 representa una oportunidad invaluable para conocer buenas prácticas, metodologías emergentes y experiencias reales de gestión de proyectos. Exploraremos cómo la inteligencia artificial, el internet de las cosas, la automatización y otras tecnologías están redefiniendo el ciclo de vida de los proyectos y potenciando la innovación desde la academia hacia la industria”, afirmó el M.Sc. Melvin García, director de la Maestría en Gestión y Dirección de Proyectos de Universidad Galileo.

Los asistentes podrán participar en una experiencia académica y profesional de alto nivel que incluirá:

Conferencias magistrales con expertos nacionales e internacionales

Foros internacionales sobre portafolios, programas y proyectos

Conferencias simultáneas en ejes temáticos de vanguardia

Talleres prácticos e interacciones con especialistas

Presentación de pósteres científicos y papers

Opciones de certificación profesional con beneficios exclusivos

“Nuestra propuesta de valor es clara: ofrecer un entorno privilegiado para catalizar ideas, transformarlas en proyectos innovadores y fomentar el networking estratégico entre profesionales, academia e industria”, añadió García.

El evento está dirigido a profesionales con certificaciones como PMP, PMP, Agile, Lean Six Sigma, IPMA Level D, entre otros, especialistas en tecnología y transformación digital, consultores, auditores, académicos y estudiantes avanzados, el CIGEDIP 2025 reafirma su misión de fortalecer el ecosistema Galileo en gestión de proyectos, innovación y cambio digital.

“El VIII CIGEDIP, es mucho más que un congreso; es un punto de encuentro donde las ideas se transforman en acción y los proyectos en impacto. Invitamos a toda la comunidad profesional, académica y empresarial a ser parte de esta edición histórica y contribuir al futuro de la gestión de proyectos”, concluyó el director de Proyectos.

A lo largo de sus ediciones, CIGEDIP ha contribuido a fortalecer la cooperación interinstitucional, impulsar la publicación científica y posicionar a Universidad Galileo como un referente regional en innovación, transformación digital y excelencia educativa. Para más información de CIGEDIP visita: galileo.edu/page/cigedip y cigedip.galileo.edu/