Apoyan a pequeños empresarios para convertirse en grandes

Por primera vez se reunió a un grupo de líderes empresariales para conocer las historias, los sueños y los retos de pequeños empresarios para apoyarlos; los integrantes del G100 son mentores, aliados y facilitadores. El fondo de apoyo representa el capital que han invertido, mas no implica formar parte en sociedad con el pequeño empresario, ya que el objetivo es contribuir a su propio crecimiento.

La iniciativa hizo su convocatoria el pasado julio de 2025, a la cual respondieron 300 pequeños empresarios de toda la república para acceder a mentorías, asesoramiento y networking con algunos de los empresarios más importantes del país. Las categorías de inscripción fueron: comercio (40.2%), manufactura (8.6%), servicios (35%), social (5.6%) y tecnología (10.5%).

“La verdadera satisfacción de este proyecto es unir a 100 empresarios que, desde su compromiso personal, han transformado su voluntad en acción y apoyo directo para los pequeños empresarios. Empréndete G100 no solo representa un logro colectivo, sino el inicio de un camino sólido hacia el crecimiento y la oportunidad para quienes más lo necesitan”, señaló Daniel Panedas, Director de Siete Zero y la plataforma Empréndete G100.

Se hizo una selección de 50 empresarios, luego del primer pitch, recibieron mentoría con los empresarios inversionistas del G100, obteniendo formación especializada para escalar con la Universidad Galileo y obtener validación de negocio con potencial real en el mercado. El proceso finalizó con la entrega de ese fondo de capital a cuatro empresarios, quienes defendieron sus empresas frente a un grupo de jurados empresarios miembros del G100.

“En BAC apoyamos el Programa G100, no solo por su impacto directo en los emprendimientos evaluados, acompañados y premiados, sino también por la generosidad, solidaridad y fe en el país que han demostrado los 100 empresarios y ejecutivos que se han sumado a este esfuerzo, que no solo han contribuido económicamente, sino también con su tiempo y acompañamiento, reafirmando nuestro compromiso de seguir generando prosperidad en Guatemala. Al trabajar juntos, reimaginando cómo podemos ayudar e impactar a las familias guatemaltecas, podemos aspirar a una Guatemala más próspera para todos”, indicó José Carlos Barrios, Vicepresidente de Estrategia Comercial, Mercadeo y Sostenibilidad de BAC Guatemala.

Los ganadores

Susana María Gaytán García - Frissie, S.A.

La empresa nació en medio de la pandemia, cuando una gran cantidad de agricultores se encontraba en una situación compleja, debido a las circunstancias que vivía el país. Frissie transforma productos agrícolas al congelarlos, de esta forma evita el desperdicio y ofrece alimentos frescos y naturales al consumidor.

Cada bolsa de frutas congeladas que llega a los hogares guatemaltecos es un paso hacia la sostenibilidad y el bienestar. Al conectar a los agricultores con los consumidores se crea un ciclo virtuoso que fortalece la economía local y mejora la nutrición del consumidor. Su catálogo cubre varios productos, como blueberries, mix de berries (mora, frambuesa, fresa y arándano), piña, pitaya y pulpa de acaí, todos en presentaciones de 2 libras para retail y presentación a granel para cadenas de hoteles y restaurantes.

Sandra Sabina Tavico Pú - Fábrica Tavico

Una empresa familiar asentada en Sibacá Tercero, Aldea Chujuyub, Santa Cruz del Quiché, nació para mejorar, de forma accesible y asequible, el tratamiento de aguas residuales. Fábrica Tavico construye ecodigestores que filtran aguas negras hasta en un 90% para devolverlas a la tierra. Esto alivia, en parte, la carencia de drenajes públicos y genera espacios más saludables para las familias.

Carlos Roberto Castellanos Triminio - Hacienda del Café

Inició en 2015 en La Estancia, caserío Las Florecitas, en Huehuetenango, a 30 minutos de la cabecera departamental. Hacienda del Café es un proyecto que no solo es un lugar para hospedarse, sino una experiencia transformadora en el corazón de Huehuetenango. Ofrece cabañas artesanales, domos geodésicos diseñados para durar más de 40 años, y la joya del proyecto: una cueva habitacional única en el mundo.

Todo esto está diseñado bajo principios de sostenibilidad y permacultura, integrándose de manera respetuosa con la naturaleza. La marca ya se destaca en el turismo guatemalteco y está posicionada en el Top 5 de los mejores cafés de Guatemala en la Cup of Excellence.

Ángela Chiquín Chitay - Kemonels

Una colectiva de mujeres tejedoras indígenas q'eqchi', dedicada a la preservación y promoción del arte textil ancestral a través de un modelo de negocio sostenible. Su principal línea de negocio se centra en la creación de productos textiles tejidos a mano, como rebozos, bufandas y ropa de casa.

Kemonels se enfoca en la tecnificación y enseñanza de las técnicas de tejido únicas en el país a las generaciones más jóvenes. Las tejedoras ancianas, poseedoras de un conocimiento invaluable, transmiten sus saberes, de esta forma aseguran la continuidad de esta tradición milenaria. También colaboran con artesanos locales del cuero para diseñar accesorios como bolsos, carteras y zapatos, de manera que puedan expandir su oferta.

Kemonels no solo genera ingresos justos para las tejedoras, sino que también empodera a las mujeres, fortalece los lazos comunitarios y salvaguarda un patrimonio cultural invaluable para Guatemala y el mundo.