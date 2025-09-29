Apoyaron el acceso a la tecnología a más niños en el país

Esta iniciativa que se llevó a cabo en julio y agosto del presente año forma parte del programa de Municipio Digital, que la entidad bancaria lleva trabajando de la mano con fundación en los últimos 2 años, con el objetivo de invitar a los guatemaltecos a ser parte de este cambio, donando equipos de cómputo, los cuales fueron recibidos por Cemaco, puso a disposición distintos puntos de recepción distribuidos en zonas estratégicas.

Durante la vigencia de la campaña se logró recaudar 3,494 dispositivos e insumos tecnológicos los cuales fueron evaluados y acondicionados, promoviendo la reutilización tecnológica y el acceso a tecnología para 20 centros educativos distribuidos en el país.

“Estamos muy contentos de esta nueva iniciativa que impulsamos junto a Funsepa y Cemaco, en la que más guatemaltecos se unieron a ser parte del cambio en el desarrollo educativo de 4,550 niños y jóvenes. Para Bam estas acciones son parte de nuestro ADN y propósito corporativo de promover el desarrollo sostenible para lograr el bienestar de todos. Nuestros pequeños con acceso a tecnología cambian nuestro destino y les otorga un futuro con más oportunidades. No me cabe duda de que todo lo donado será aprovechado para fortalecer la educación en nuestro país”, manifestó Carlos Prado, Gerente de Marca de Bam.

Como parte de la iniciativa, el artista y muralista guatemalteco, Alex Quintanilla, conocido como LEEX, realizó un sorteo entre todos los donantes, en el que podían ganar 1 de las 3 intervenciones artísticas únicas, creadas originalmente al gusto de cada ganador directamente en su computadora, Tablet o Laptop. De esta manera, su colaboración abrió paso a que más personas se sumaran a esta causa significativa y que impactará en la educación.

Bam agradece a todas las personas que se sumaron para continuar impulsando el desarrollo de los niños y jóvenes de Guatemala, con esto se suman más de 10,000 niños beneficiados con la iniciativa Municipio digital, a través del acceso a la tecnología, brindando más oportunidades colaborando al desarrollo de un mejor país.