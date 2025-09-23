Apoyo a la educación superior dando acceso a herramientas tecnológicas

Este programa es una iniciativa de Claro Guatemala que busca cerrar la brecha digital y apoyar a estudiantes becados. En esta primera fase, la UNIS se convierte en la institución pionera en recibir el aporte, el programa contempla ampliarse a más universidades del país, beneficiando a estudiantes becados en distintas carreras.

Durante un período de cinco años, Claro mantendrá este patrocinio con la entrega anual de computadoras nuevas, en este caso, marca Asus VivoBook Core i5, con especificaciones de última generación, junto con módems y tarjetas SIM con Internet móvil, a estudiantes becados de carreras como Telecomunicaciones, Electrónica, Mercadeo e Ingeniería en Informática y Sistemas.

Francisco Mejía, Rector de la Universidad del Istmo de Guatemala; junto a Diego Sibrián, Director de Comercial y Mercadeo Regional de Claro. Foto Prensa Libre: Sergio Muñoz

“Iniciamos un programa dedicado a las universidades que se va a expandir en todo Centroamérica; UNIS es la primera. Conectando la Educación consiste en seleccionar a los mejores estudiantes de cada universidad para beneficiarlos con una beca digital, con ello los estudiantes tendrán todo lo necesario para poder triunfar y ser buenos profesionales”, expresó Diego Sibrián, Director de Comercial y Mercadeo Regional de Claro.

Claro Guatemala reafirma su compromiso con la transformación digital y el desarrollo académico en Guatemala y en la región. La compañía aporta soluciones concretas que brindan a los estudiantes, con alto rendimiento académico, pero con limitaciones económicas, las herramientas necesarias para potenciar sus conocimientos, culminar sus estudios y convertirse en agentes de cambio en sus comunidades.

“Hoy celebramos mucho más que la firma de un convenio, celebramos la unión de esfuerzos entre una empresa líder en telecomunicaciones como Claro y nuestra comunidad universitaria, con un propósito evidente: Abrir más oportunidades para que los jóvenes de Guatemala puedan alcanzar su máximo potencial”, manifestó el ingeniero Francisco Mejía, Rector de la Universidad del Istmo de Guatemala.

Una estrategia regional

Esta iniciativa en Guatemala forma parte de una estrategia regional que Claro impulsa en Centroamérica, la inclusión digital y el desarrollo académico en los distintos países. Desde Guatemala hasta Costa Rica, la compañía implementa proyectos que fortalecen una visión educativa integral, entre ellos Aprende con Claro, una plataforma digital gratuita que ofrece cientos de recursos en alfabetización digital, habilidades para el empleo, educación básica, media y capacitación docente.