Aroma que invita a compartir una vibra real y auténtica

La apertura a la temporada de bazar se hizo junto a Benetton Perfumes en la presentación de la nueva edición limitada de su icónico universo Sisterland, Stranger Things, con un estilo vintage de los 80’s que vibra con lo actual, conecta a cada sister desde la autenticidad y el poder compartido.

El Eau de Parfum mezcla notas dulces, especiadas, flores blancas y un fondo gourmand que deja huella. Un aroma creado para mujeres que quieren sentirse ellas mismas, explorar su autenticidad y amplificar su poder junto a otras. Stranger Things invita a vivir lo real, abrazar lo diferente y compartir una vibra única, como un recuerdo cálido entre amigas.

Kay Schnoor, gerente general Perfumerías Fetiche y Sharon Estrada, gerente de marca Benetton. Foto Prensa Libre: Cortesía Jorge Saravia

La nueva fragancia está inspirada en la serie Stranger Things, que se desarrolla en una cultura pop ochentera, y que lanzará su quinta temporada en Netflix el 26 de noviembre de 2025.

Notas olfativas

Familia Floral Gourmand Ambarada

Notas de salida Bergamota, Pera, Pimienta Rosa

Notas de corazón Flor de Naranjo, Neroli, Lirio

Notas de fondo Sándalo, Vainilla, Chantilly

Para aprovechar del Gran Bazar y de la nueva fragancia Stranger Things puede acudir a todas las Perfumerías Fetiche de la ciudad y ahora en Antigua, Xela, y Huehuetenango; y www.soyfetiche.com/bazar.