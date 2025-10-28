Vida Empresarial
Aroma que invita a compartir una vibra real y auténtica
Con más de 300 fragancias, tratamientos y maquillajes estratégicamente seleccionadas de las mejores marcas para hombre y mujer, Perfumerías Fetiche da la bienvenida a todos los guatemaltecos a su Gran Bazar Fetiche, el cual estará hasta el 23 de noviembre, con los mejores precios.
La apertura a la temporada de bazar se hizo junto a Benetton Perfumes en la presentación de la nueva edición limitada de su icónico universo Sisterland, Stranger Things, con un estilo vintage de los 80’s que vibra con lo actual, conecta a cada sister desde la autenticidad y el poder compartido.
El Eau de Parfum mezcla notas dulces, especiadas, flores blancas y un fondo gourmand que deja huella. Un aroma creado para mujeres que quieren sentirse ellas mismas, explorar su autenticidad y amplificar su poder junto a otras. Stranger Things invita a vivir lo real, abrazar lo diferente y compartir una vibra única, como un recuerdo cálido entre amigas.
La nueva fragancia está inspirada en la serie Stranger Things, que se desarrolla en una cultura pop ochentera, y que lanzará su quinta temporada en Netflix el 26 de noviembre de 2025.
Notas olfativas
- Familia Floral Gourmand Ambarada
- Notas de salida Bergamota, Pera, Pimienta Rosa
- Notas de corazón Flor de Naranjo, Neroli, Lirio
- Notas de fondo Sándalo, Vainilla, Chantilly
Para aprovechar del Gran Bazar y de la nueva fragancia Stranger Things puede acudir a todas las Perfumerías Fetiche de la ciudad y ahora en Antigua, Xela, y Huehuetenango; y www.soyfetiche.com/bazar.