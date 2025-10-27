Aromas que hacen de esta temporada un momento inolvidable

La campaña contará con presencia en puntos de venta, medios digitales, exteriores y promociones radiales, reforzando el concepto de que la magia de la Navidad no es una fecha, sino una emoción que se comparte. Por su parte, los innovadores lanzamientos estarán disponibles en los principales supermercados a nivel nacional durante la temporada navideña.

Conócelos

Jabón Gel Olimpo Dulce Navidad: Introduce una edición especial de jabón gel en presentación de 460 ml, inspirada en los personajes icónicos de la temporada: Santa Claus, la Galleta de Jengibre y el Cascanueces.

Su fragancia está cuidadosamente construida con notas que despiertan la memoria olfativa. Esta fórmula convierte el lavado de manos en un ritual lleno de nostalgia y calidez, evocando los momentos más dulces de fin de año.

Aquarius Dark Vanilla: Una línea de cuidado personal, su crema y body splash “Dark Vanilla”, es una fragancia cálida, sofisticada y envolvente, ideal para quienes viven la Navidad a través de los sentidos, que transforma la rutina en un instante de placer, cuidado y conexión emocional.