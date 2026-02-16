Arquitectura que eleva tu estilo de vida

KANÁ ofrece una colección de diseños interiores que combinan lujo, confort y funcionalidad. Los apartamentos tipo boutique cuentan con acabados premium y ventilación cruzada, ubicados estratégicamente para que tu día a día sea más fácil.

Este proyecto es realizado por Milésimo, una desarrolladora con 10 años de experiencia en la gestión de proyectos de construcción, a través de los cuales crean comunidades.

“Para nosotros, cada proyecto que realizamos, lo hacemos con un objetivo muy claro que es, crecer patrimonio, construir confianza y crear un legado que dure generaciones. Estamos convencidos que hacer metros cuadrados no es suficiente, creamos escenarios de vida que le permitan a las familias soñar, prosperar y crecer como familia”, expresó Alfredo Vila, Gerente general de Milésimo.

Los apartamentos se ubican en la 4a avenida 26-24 colonia san gaspar II zona 16, contará con 299 apartamentos de 2 habitaciones y 3 habitaciones, 575 parqueos y con más de diez amenidades dentro de las cuales destacamos: Salón social, Sky Lounge, Chefs Kitchen, Jacuzzi Terrace.

En el tema de las amenidades, están pensadas en cada aspecto de su día. Desde el trabajo flexible hasta el descanso y la actividad física, las amenidades están diseñadas para complementar tu estilo de vida en un ambiente íntimo y sofisticado.

Para más información puede visitar la página https://kana.com.gt/ o llamar al 3053 3327.