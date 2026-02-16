Vida Empresarial
Arquitectura que eleva tu estilo de vida
Para las nuevas familias guatemaltecas, es momento de descubrir un nuevo horizonte urbano, que fusiona diseño vanguardista con la serenidad de sus espacios, creando un ambiente exclusivo para cada residente, Apartamentos KANÁ, que invita a vivir la elegancia contemporánea, un lugar donde el diseño y la naturaleza urbana se encuentran.
KANÁ ofrece una colección de diseños interiores que combinan lujo, confort y funcionalidad. Los apartamentos tipo boutique cuentan con acabados premium y ventilación cruzada, ubicados estratégicamente para que tu día a día sea más fácil.
Este proyecto es realizado por Milésimo, una desarrolladora con 10 años de experiencia en la gestión de proyectos de construcción, a través de los cuales crean comunidades.
“Para nosotros, cada proyecto que realizamos, lo hacemos con un objetivo muy claro que es, crecer patrimonio, construir confianza y crear un legado que dure generaciones. Estamos convencidos que hacer metros cuadrados no es suficiente, creamos escenarios de vida que le permitan a las familias soñar, prosperar y crecer como familia”, expresó Alfredo Vila, Gerente general de Milésimo.
Los apartamentos se ubican en la 4a avenida 26-24 colonia san gaspar II zona 16, contará con 299 apartamentos de 2 habitaciones y 3 habitaciones, 575 parqueos y con más de diez amenidades dentro de las cuales destacamos: Salón social, Sky Lounge, Chefs Kitchen, Jacuzzi Terrace.
En el tema de las amenidades, están pensadas en cada aspecto de su día. Desde el trabajo flexible hasta el descanso y la actividad física, las amenidades están diseñadas para complementar tu estilo de vida en un ambiente íntimo y sofisticado.
Para más información puede visitar la página https://kana.com.gt/ o llamar al 3053 3327.