Avanza en su misión educativa y social en el país

“En Lecciones Brillantes creemos firmemente que la educación transforma vidas. Cada nuevo ciclo académico representa una oportunidad para acompañar a nuestros estudiantes en su desarrollo integral y brindarles las herramientas necesarias para construir un mejor futuro”, expresó Marleny Aquino, Directora Ejecutiva de FMTS.

Este inicio de clases marca una nueva etapa para los alumnos, quienes participarán en un proceso educativo enfocado en el fortalecimiento de competencias académicas y personales que contribuyan a su superación y crecimiento a largo plazo. A través de este proyecto, FMTS continúa generando oportunidades educativas con impacto positivo y sostenible en las comunidades que atiende.

Como parte de su enfoque de apoyo social, la fundación fortaleció su compromiso con el bienestar comunitario a través de donaciones puntuales destinadas a causas específicas. En esta ocasión, brindó apoyo a la clínica psicológica de la Policía Nacional Civil de la comisaría 51 y respaldó a una docente en actividades de recaudación de fondos para fines educativos. Estas iniciativas evidencian la vocación solidaria de FMTS y su interés por generar un impacto social concreto y sostenible.

Asimismo, con el objetivo de fortalecer el trabajo colaborativo y alinear esfuerzos hacia su misión institucional, la fundación llevó a cabo su Kick Off “Integración y Enfoque”, un espacio diseñado para promover la convivencia, la comunicación efectiva y el compromiso del equipo. Esta jornada permitió reforzar valores, compartir experiencias y renovar la motivación para la implementación de los proyectos programados para el año 2026.

Con estas iniciativas, la FMTS continúa consolidando su labor en favor de la educación, el bienestar social y el desarrollo sostenible de las comunidades en Guatemala.