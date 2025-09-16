Beneficiarán a más de mil familias

Con este donativo, el PADI, el primer programa digital de su tipo en Latinoamérica ampliará su cobertura de 200 a 1,000 usuarios activos para mayo de 2026, llevando educación inclusiva y terapias a distancia a niños, jóvenes y adultos con discapacidad intelectual y autismo en todo el país.

PADI integra educación inclusiva, terapias y acompañamiento familiar en un mismo espacio virtual. Actualmente, cuenta con más de 16 mil videos producidos para brindar terapias y atención personalizada en línea. Solo en 2024 brindó 5,888 terapias y ya atiende a 200 usuarios, de los cuales 100 cuentan con planes personalizados.

“Cada paso que dieron los corredores fue una inversión en el futuro de cientos de niños, jóvenes y adultos con discapacidad. Estos fondos nos permiten crecer de manera exponencial y transformar las vidas de miles de familias guatemaltecas a través de acceso a terapias y educación inclusiva desde sus hogares”, afirmó Lorena Forno de Pinot, directora ejecutiva del ING.

El ING agradece profundamente a los patrocinadores y aliados estratégicos que han acompañado la causa durante estos 15 años. En la edición 2025 destacan: GNC, Banco Industrial, Texaco, Optimum Nutrition, AP de Ramírez, Arca de Noé, Agua Pura Salvavidas, Sporade, Pollo Brujo, DK12, SmartFit, MarceFitness, VitaStar, Helios y AVIA. Su compromiso ha sido clave para garantizar financiamiento, visibilidad y credibilidad a esta iniciativa.

Desde 2011, la NeuroRun se ha consolidado como un movimiento social y deportivo de orgullo nacional, con un impacto acumulado de más de Q3 millones recaudados para proyectos clave que han transformado la vida de miles de familias:

2011: 70 mil para el cambio de techo y remozamiento del gimnasio.

2013: Q172,740 para ampliar áreas de fisioterapia y mecanoterapia.

2016: Q257 mil para la creación del Centro de Terapias para niños con autismo.

2018: Q217,400 para 8,696 horas de terapia a 365 alumnos.

2020: Q61,433 en becas para garantizar continuidad educativa en plena pandemia.

2022: Q375 mil para el lanzamiento de la Plataforma PADI.

2023: Q250 mil para el Centro de Diagnóstico, proyectado para atender a 1,500 personas cada año.

2024: Q437,500 que financiaron 17,500 horas de terapia.

Este recorrido refleja cómo la NeuroRun ha evolucionado de financiar infraestructura y terapias presenciales a convertirse en motor de innovación social con programas digitales de alcance nacional.