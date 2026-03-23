Vida empresarial
Brindan apoyo humanitario para fortalecer la seguridad alimentaria de la Región
Mediante el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas (WFP por sus siglas en inglés), la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días realizará la donación de fondos para mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición de las familias más vulnerables en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua.
Más de 160 mil personas participarán en programas de alimentación escolar, nutrición y empoderamiento económico. El anuncio se dio en el país, en presencia de miembros del equipo de la Iglesia y WF; además de los representantes de país WFP en Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras.
“La alianza entre la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y WFP demuestra que la solidaridad trasciende fronteras y ahora se traduce en respuestas más sostenibles a los problemas que enfrentan muchas familias centroamericanas. En esta región, la seguridad alimentaria de hoy es un mañana más estable, más próspero y justo para todos”, dijo Andrew Stanhope, representante de WFP en Guatemala.
Distribución
- Guatemala: brigadas nutricionales, apoyo a centros de salud y actividades de empoderamiento económico y resiliencia.
- El Salvador: instalación de cocinas escolares y formación de cocineras
- Honduras: alimentación escolar con ración fresca y fortalecimiento de las economías agrícolas locales.
- Nicaragua: ampliación de la merienda escolar
Impacto directo
- 130 mil estudiantes beneficiados a través de programas de alimentación escolar
- 25 mil personas a través de actividades y mensajes de Cambio Social y de Comportamiento
- 6 mil mujeres fortalecidas en emprendimientos y economía familiar
- 1,200 niños y 1,000 mujeres beneficiados con brigadas de nutrición
- 440 consejeras comunitarias capacitadas
- 125 cocineras y miembros de la comunidad educativa
- 71 pequeños productores
- 44 servicios de salud comunitarios fortalecidos
“Es un profundo gozo al anunciar un esfuerzo más que refleja el amor de Jesucristo y la fe de miles de miembros de su iglesia en todo el mundo, el cual consiste en la donación de fondos para el plan: Alcanzando hambre cero en Centroamérica desarrollado por WFP. Los fondos que se entregan provienen de las ofrendas de ayuno. Cada mes, miembros de la Iglesia en muchos países ayunan voluntariamente y donan generosamente para bendecir, en este caso a más de cien mil personas que enfrentan necesidades”, manifestó Élder Gregorio Casillas, miembro de la Presidencia del Área de Centroamérica de la Iglesia.
La Iglesia de Jesucristo reafirma así su compromiso de servir a las comunidades vulnerables de Centroamérica y de colaborar con organizaciones internacionales para brindar ayuda humanitaria de manera eficiente y sostenible.