Brindan apoyo humanitario para fortalecer la seguridad alimentaria de la Región

Más de 160 mil personas participarán en programas de alimentación escolar, nutrición y empoderamiento económico. El anuncio se dio en el país, en presencia de miembros del equipo de la Iglesia y WF; además de los representantes de país WFP en Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras.

“La alianza entre la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y WFP demuestra que la solidaridad trasciende fronteras y ahora se traduce en respuestas más sostenibles a los problemas que enfrentan muchas familias centroamericanas. En esta región, la seguridad alimentaria de hoy es un mañana más estable, más próspero y justo para todos”, dijo Andrew Stanhope, representante de WFP en Guatemala.

Élder Gregorio Casillas, miembro de la Presidencia del Área de Centroamérica de la Iglesia. Foto Prensa Libre: Cortesìa

Distribución

Guatemala: brigadas nutricionales, apoyo a centros de salud y actividades de empoderamiento económico y resiliencia.

El Salvador: instalación de cocinas escolares y formación de cocineras

Honduras: alimentación escolar con ración fresca y fortalecimiento de las economías agrícolas locales.

Nicaragua: ampliación de la merienda escolar

Impacto directo

130 mil estudiantes beneficiados a través de programas de alimentación escolar

25 mil personas a través de actividades y mensajes de Cambio Social y de Comportamiento

6 mil mujeres fortalecidas en emprendimientos y economía familiar

1,200 niños y 1,000 mujeres beneficiados con brigadas de nutrición

440 consejeras comunitarias capacitadas

125 cocineras y miembros de la comunidad educativa

71 pequeños productores

44 servicios de salud comunitarios fortalecidos

“Es un profundo gozo al anunciar un esfuerzo más que refleja el amor de Jesucristo y la fe de miles de miembros de su iglesia en todo el mundo, el cual consiste en la donación de fondos para el plan: Alcanzando hambre cero en Centroamérica desarrollado por WFP. Los fondos que se entregan provienen de las ofrendas de ayuno. Cada mes, miembros de la Iglesia en muchos países ayunan voluntariamente y donan generosamente para bendecir, en este caso a más de cien mil personas que enfrentan necesidades”, manifestó Élder Gregorio Casillas, miembro de la Presidencia del Área de Centroamérica de la Iglesia.

La Iglesia de Jesucristo reafirma así su compromiso de servir a las comunidades vulnerables de Centroamérica y de colaborar con organizaciones internacionales para brindar ayuda humanitaria de manera eficiente y sostenible.