Buscan prevenir el cáncer de mama en la población guatemalteca

“Detectar el cáncer cuando está muy avanzado perjudica la efectividad del tratamiento. Pero, cuando se identifica en fases iniciales aumenta la posibilidad de tratar la enfermedad rápidamente y sobrevivir”, explicó Isabel Herbruger, presidenta de Fundecán.

Por ser una de las causas de cáncer más frecuentes en mujeres y en menor porcentaje en hombres, Agua Pura Salvavidas se alió a Fundecán, en su apoyo constante a la vida. Ambas marcas se unen todos los años para esparcir juntas este mensaje que salva vidas.

“Como marca unimos nuevamente esfuerzos para difundir el mensaje tan importante de hacerse el autoexamen para la prevención del cáncer de mama, durante los meses de septiembre y octubre tendremos la campaña en diferentes medios de comunicación, adicionalmente, nuestros camiones repartidores tendrán la imagen de la campaña y nuestras emblemáticas presentaciones de garrafón y 20 onzas con tapa rosada; además se estará entregando un volante informativo como guía y recordatorio para que todos llevemos el mensaje de realizar el autoexamen y prevenir el cáncer de mama”, comenta Claudia Lara, gerente de marca Agua Pura Salvavidas.

“Adicional a la campaña de prevención de Agua Pura Salvavidas, la marca ha desarrollado distintas acciones para apoyar a Fundecán en iniciativas de recaudación de fondos en beneficio a pacientes de escasos recursos. Este año derivado que seguimos con los protocolos de bioseguridad por la pandemia, la iniciativa de recaudación, promovida por Fundecán y apoyada por Agua Pura Salvavidas como su patrocinador principal, continúa con el objetivo de seguir recaudando fondos y también seguimos generando conciencia sobre la importancia del autoexamen a través de la campaña de prevención”, explicó Federico Engel, gerente de responsabilidad social empresarial.

Para apoyar esta causa, puede comunicarse a la fundación a través de sus redes sociales, en Instagram como @fundecangt, www.facebook.com/Fundecangt, su web www.fundecan.org. o comunicándose al teléfono 2228-6202.

TESTIMONIOS DE SUPERVIVENCIA

“Cuando inicie con molestias en mi seno, mi jefa me pagó una consulta para que fuera con el Dr. Sergio Ralón. Completé mis quimioterapias en el Hospital San Juan de Dios, pero el temor fue grande cuando me indicaron que debía recibir radioterapias. En Fundecán fui beneficiada con la totalidad de este tratamiento. Agradezco a Dios por Fundecán y por las personas que apoyan a mujeres como yo a tener esperanza de vida. Ahora me siento gozosa y con la convicción de seguir disfrutando de la compañía de mi hijo”, María Magdalena Ávila, sobreviviente de cáncer de mama.

“Mi esposo logró que me operaran en lo particular pero no teníamos dinero para continuar con el tratamiento. Me hicieron una nueva cirugía en el Hospital San Juan de Dios y me refirieron a Fundecán para las radioterapias. Ahora puedo decir que celebro la vida junto a mi esposo y nuestros hijos. Amanezco cada día con alegría y agradecida con Dios por la nueva oportunidad que me ha concedido y gracias a Fundecán por dar una luz de esperanza a nuestros corazones”, Margarita Cáceres, sobreviviente de cáncer de mama.