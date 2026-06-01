Celebra 50 años de innovación en la región con impresionante lanzamiento

Desde aquel modelo original de 1973, televisores blanco y negro exportados por Samsung desde Corea llegaron a la Zona Libre de Colón, hasta las actuales pantallas impulsadas por inteligencia artificial, la evolución de la marca ha acompañado los cambios culturales y sociales de cada generación.

La nueva línea incluye innovaciones como Micro RGB, Mini LED, OLED, televisores de gran tamaño y la icónica línea The Frame, consolidando la visión de Samsung de transformar la experiencia de entretenimiento en el hogar a través de tecnología avanzada, diseño y conectividad inteligente.

“Toda la nueva línea 2026 incorpora funciones potenciadas por inteligencia artificial, que optimizan automáticamente la calidad de imagen y sonido según el contenido y el entorno, ofreciendo una experiencia más intuitiva, personalizada y envolvente para el usuario”, afirmó Felipe Rabat, vicepresidente de Samsung Centroamérica y el Caribe.

El lanzamiento de esta nueva generación de televisores también coincide con un hito importante en la historia de la compañía: 50 años desde la exportación del primer televisor Samsung a Panamá, marcando el inicio de su expansión global. Este aniversario resalta el papel estratégico de la región en el crecimiento de Samsung y refuerza su compromiso continuo con la innovación y el desarrollo tecnológico.

“Este lanzamiento no solo presenta una nueva línea de televisores, sino que refleja nuestra visión de futuro, donde la tecnología, el diseño y la inteligencia artificial se unen para ofrecer experiencias más completas y significativas en el hogar”, afirmó Rabat.

Experiencia visual

Con la introducción de Micro RGB, Samsung marca un nuevo capítulo en la evolución de los televisores. Gracias a sus innovadores Micro LEDs (del tamaño aproximado de un copo de nieve), esta tecnología crea una fuente de luz independiente para cada color primario: rojo, verde y azul, permitiendo un control de iluminación más preciso, colores más puros y una calidad de imagen superior.

Esta tecnología representa un salto significativo en calidad de imagen, ofreciendo colores más precisos, mayor brillo y un nivel de detalle sin precedentes. Cada modelo de televisor Micro RGB emplea una arquitectura de pantalla avanzada de Samsung que refleja el compromiso de la compañía con la precisión de ingeniería y un rendimiento de imagen de élite. Las tecnologías mejoradas de procesamiento de imagen (incluyendo 4K AI Upscaling Pro y AI Motion Enhancer Pro) perfeccionan aún más el brillo, suavizan el movimiento y aportan mayor claridad en tiempo real.

Por su parte, la tecnología Mini LED ofrecen una forma totalmente nueva de experimentar la calidad de imagen premium, a un valor inigualable, ideal para disfrutar desde contenido cinematográfico hasta eventos deportivos en casa. Estos televisores (modelos M80H y M70H) ofrecen colores brillantes y precisos, combinados con un contraste cinematográfico gracias al control exacto de sus compactos y altamente eficientes Mini LED. Están disponibles en una amplia gama de tamaños de pantalla, comenzando en las 43 pulgadas y llegando hasta el modelo M90H de 100 pulgadas, que se lanzará más adelante este año.

El contenido luce vibrante, colorido y realista (desde los sutiles tonos de piel hasta los ricos paisajes) gracias a la tecnología Pure Spectrum Color, que muestra mil millones de hermosos matices en pantalla. Además, se puede optar por realzar aún más esos matices activando la función Color Booster Pro, la cual utiliza inteligencia artificial (IA) para potenciar los colores en cada escena. Y para garantizar una precisión y claridad excepcionales en los detalles, la tecnología Mini LED HDR le sumerge en una imagen más brillante y con un contraste más profundo.

La nueva línea OLED de Samsung potenciará cada momento del juego para los gamers. Las pantallas S90F de 65 y 83 pulgadas ofrecen resolución 4K a 165Hz con un tiempo de respuesta de 0.03ms para un gameplay ultra-fluido y a una velocidad vertiginosa, asegurando que cada movimiento táctico se ejecute sin retrasos. El panel OLED libre de reflejos y la tecnología de imagen y sonido impulsada por IA garantizan que los espectadores no pierdan ningún detalle crítico, ya sea el posicionamiento de un defensa en las sombras, pases abiertos o los ángulos clave que separan a los buenos jugadores de los campeones.

Samsung también ofrece modos intuitivos para personalizar la experiencia de visualización. Para los fanáticos del fútbol, AI Modo Futbol Pro ofrece una experiencia de juego más emocionante a través de un ajuste de imagen y sonido impulsado por IA con la calidad propia de un estadio. AI Sound Controller Pro permite subir o bajar el volumen del público, los comentarios o la música de fondo, y así brindar una experiencia auditiva personalizada para programas de TV y películas.

Samsung refuerza además su apuesta por el diseño con The Frame, un televisor que combina tecnología y arte al transformarse en una pieza decorativa cuando no está en uso. Con acceso a una amplia galería de obras y opciones de personalización, The Frame redefine el rol del televisor dentro del hogar. La renovada serie 2026 de The Frame Pro y The Frame, continuando con su labor de redefinir el papel del televisor en el hogar. Con nuevos tamaños, una tecnología "Glare Free" (sin reflejos) mejorada y opciones de instalación flexibles, la marca de televisores de arte n.º 1 ofrece a los consumidores aún más opciones para encontrar el modelo de The Frame que mejor se adapte a su espacio.

Una historia de innovación

La evolución de los televisores Samsung ha sido una sucesión de hitos que redefinieron el rol de la pantalla en el hogar, transformándola de un dispositivo para ver contenido a una plataforma inteligente capaz de adaptarse a la vida cotidiana:

2006: Samsung introdujo la tecnología LCD Bordeaux, que revolucionó el mercado al combinar un diseño sofisticado inspirado en copas de vino con una experiencia visual más inmersiva. Este modelo marcó el inicio de una nueva conversación: los televisores ya no solo debían verse bien encendidos, sino también integrarse al diseño del hogar.

2008: La compañía presentó Crystal Rose, incorporando acabados translúcidos y elementos de diseño innovadores que transformaron el televisor en un objeto decorativo.

2009: Llegó la era de los televisores LED, estableciendo nuevos estándares en calidad de imagen, eficiencia energética y diseño ultradelgado.

2011: Samsung lideró la revolución de los Smart TV, llevando conectividad, aplicaciones y acceso a contenido digital a millones de hogares a través de una plataforma intuitiva.

2015–2017: La evolución de la calidad visual avanzó con UHD, SUHD y posteriormente QLED, tecnologías enfocadas en ofrecer una reproducción de color más precisa, mayor brillo y contrastes más profundos.

2017–2019: Samsung amplió la conversación más allá de la tecnología con propuestas como The Frame y The Serif, integrando arte, diseño y entretenimiento. Los televisores comenzaron a convertirse en elementos adaptables al estilo de vida y personalidad de cada usuario.

2021: Samsung introdujo Neo QLED, una nueva generación de pantallas impulsada por Mini LED, que permitió un control de iluminación mucho más preciso. Esto elevó significativamente el contraste, el detalle y la profundidad de imagen, acercando la experiencia visual a niveles cinematográficos.

2023–2025: La inteligencia artificial comenzó a convertirse en el nuevo centro de la experiencia. Procesadores como NQ AI Processor incorporaron capacidades de análisis en tiempo real para optimizar automáticamente imagen y sonido escena por escena, permitiendo funciones como AI Upscaling, mejora inteligente del movimiento y personalización avanzada.

2026: Samsung abrió una nueva etapa con Micro RGB, una tecnología que redefine la forma en que se produce el color. A diferencia de los sistemas tradicionales que dependen de retroiluminación blanca y filtros de color, Micro RGB utiliza LEDs rojos, verdes y azules controlados individualmente —cada uno menor a 100 micrómetros— para generar colores de forma directa, logrando niveles de precisión y realismo sin precedentes.

Esta nueva generación también incorpora el Micro RGB AI Engine Pro, un procesador diseñado específicamente para gestionar y optimizar en tiempo real color, brillo, contraste y sonido mediante inteligencia artificial. Su capacidad permite analizar cada escena y ajustar automáticamente la experiencia para ofrecer imágenes más realistas e inmersivas.

Más recientemente, Samsung ha llevado esta evolución un paso más allá con Vision AI Companion, integrando experiencias más intuitivas y personalizadas que permiten que el televisor entienda mejor el contexto del usuario y funcione como un verdadero compañero inteligente dentro del hogar conectado.

Hoy, la compañía impulsa una nueva etapa centrada en experiencias potenciadas por inteligencia artificial. La línea 2026 presentada en Panamá incorpora tecnologías como Micro RGB, Mini LED y OLED, con herramientas de IA capaces de optimizar en tiempo real la calidad visual y sonora según el contenido y el entorno.

En América Latina, la televisión sigue siendo el hub central de las experiencias compartidas. Por ello, Samsung ha integrado un ecosistema de funciones potenciadas por IA que elevan cada momento de uso. Entre ellas destaca AI Futbol Mode Pro, que ajusta la imagen y el sonido para recrear la atmósfera de un estadio en casa, junto a otras herramientas inteligentes diseñadas para conectar de forma más profunda a las personas con sus pasiones, ya sea a través del cine, el gaming o el arte.