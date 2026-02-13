Celebra la innovación y el impacto de las pymes en Guatemala

Los ganadores de esta edición representan sectores estratégicos como salud, alimentos y bebidas, comercio y manufactura, y provienen de departamentos como Sacatepéquez, Sololá, Retalhuleu y la Ciudad de Guatemala, reflejando la diversidad productiva y territorial del país.

Quien se llevó el máximo galardón, Empresario Pyme del Año fue Elías Cululen Yaxón, de Chocolatería Xocolatl (Sololá); este premio le otorga también la oportunidad de representar a Guatemala en el evento regional de BAC "PymePositiva", que se celebrará en marzo de este año. Este encuentro reunirá a los empresarios más destacados de Centroamérica, brindándole una plataforma única para compartir su historia y aprendizajes.

Los demás ganadores fueron: en la categoría Innovación Tecnológica y Digitalización: Luis Alberto Linares Martínez - Vitalmed (Sacatepéquez); en Expansión: José Rafael Quiroa -El Viejo Café (Sacatepéquez); y en Pyme Socialmente Responsable: América Álvarez Ortiz - Candelaria Velas (Ciudad de Guatemala). Durante la velada también se dio el Reconocimiento Mujeres BAC, otorgado a María José Núñez Guzmán - Variedades Mi Pueblito (Retalhuleu).

"Hoy reconocemos, en esta edición del Empresario Pyme del año, historias que reflejan una forma de hacer empresa en Guatemala de liderazgo con visión, crecimiento con propósito y compromiso con el entorno y el ambiente. En BAC nos honra acompañar a las pymes en cada etapa de su desarrollo, porque cuando una empresa crece de manera sostenible, se fortalece también la comunidad y el país", expresó Eric Campos Morgan, Presidente Ejecutivo de BAC Guatemala.

Como parte del enfoque integral de esta iniciativa, BAC, en alianza con la Universidad Rafael Landívar, a través de su Centro de Emprendimiento Landivariano, brindará a los nueve finalistas una beca para un diplomado empresarial enfocado en áreas clave como finanzas, ventas, marketing, operaciones y recursos humanos.

Además, los ganadores de cada categoría accederán al programa Boost Landívar, que incluye un diagnóstico inicial de la empresa, acompañamiento especializado y el desarrollo de un proyecto estratégico orientado a fortalecer su gestión e impulsar su innovación.

A través del Galardón Empresario Pyme del Año, BAC impulsa el fortalecimiento del sector Pyme, impulsando a las empresas para generar empleo, promover el crecimiento económico y construir oportunidades desde las regiones del país, contribuyendo así a un desarrollo más inclusivo y sostenible para Guatemala.