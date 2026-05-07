Celebra primera graduación de maestrías en Estados Unidos

La primera graduación de sus programas de maestría se llevó a cabo en el Fort Lauderdale Marriott Coral Springs Hotel & Convention Center, en Florida, Estados Unidos. Reunió a 27 profesionales que culminaron exitosamente sus estudios de posgrado en modalidad 100% en línea y en español, bajo un modelo flexible diseñado para quienes buscan continuar su formación sin interrumpir su vida laboral.

Los graduados forman parte de programas como el Master in Business Administration (MBA), la Maestría en Liderazgo y Gestión del Talento Humano y la Maestría en Educación para Entornos Virtuales, áreas que están enfocadas a fortalecer competencias clave en negocios, liderazgo y desarrollo organizacional.

“Esta primera graduación representa un paso firme en nuestra visión de construir una educación sin fronteras. En ILUNI creemos que el talento no tiene límites geográficos, y nuestro compromiso es seguir acercando oportunidades reales de formación a comunidades migrantes que buscan crecer profesionalmente”, comentó Mynor A. Herrera Quiroz, CEO de ILUNI.

ILUNI es una universidad en línea con sede en Estados Unidos, enfocada en brindar acceso a educación superior a la comunidad latina migrante. En alianza con UPANA, impulsa oportunidades de formación, especialmente para egresados que buscan continuar sus estudios de posgrado en modalidad flexible.

Los graduados de esta primera cohorte reflejan una diversidad geográfica principalmente entre Guatemala y Estados Unidos, evidenciando cómo la educación superior se convierte en una herramienta clave para fortalecer el desarrollo profesional de comunidades migrantes.

“Este logro refleja que sí es posible alcanzar metas académicas y profesionales, incluso en contextos desafiantes. Representa el esfuerzo, la perseverancia y el acceso a oportunidades reales para nuestros estudiantes”, indicó Ana Gabriela Hernández, directora de Comunicación y Marketing de UPANA.

Desde su inicio en 2024, ILUNI ha registrado el ingreso de aproximadamente 100 estudiantes en sus distintos programas, consolidando un modelo educativo que les permite avanzar en su formación sin pausar sus responsabilidades laborales. Su propuesta académica responde a la necesidad de opciones flexibles, prácticas y culturalmente relevantes para estudiantes latinos.

La elección de Florida como sede de esta primera graduación responde tanto a su establecimiento institucional en Estados Unidos como a su enfoque en la comunidad latina migrante en este país, reforzando así su identidad y proyección internacional.

Con esta primera graduación, ILUNI consolida su presencia internacional en el marco de su alianza con UPANA, reafirmando el papel de la educación superior como motor de desarrollo y generador de oportunidades para comunidades migrantes en un entorno global.

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