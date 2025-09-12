Celebran a Guatemala exaltando la creatividad y la identidad

La reconocida artista guatemalteca Mariluz Andrade Piñol realizó una intervención artística en vivo acompañada por la artista Vanessa Peña, con quien dio vida al mural en las vitrinas de H&M HOME.

La artista conocida en el ámbito artístico como Light Andrade ha desarrollado una destacada trayectoria en la pintura contemporánea guatemalteca. Su obra se caracteriza por el uso de colores vibrantes, símbolos de identidad cultural y representaciones de la naturaleza, elementos que estarán presentes en esta intervención en H&M HOME Oakland Place.

“Con este mural quisimos llevar a H&M Home la alegría y los colores de Guatemala: quetzales que danzan en el cielo, templos mayas que guardan el tiempo y el icónico Arco de Antigua. Cada vez que pensamos en nuestro país nos inspiran sus colores, paisajes y su gente cálida, lo que nos impulsa a resaltar lo que somos. Fue un honor vivir la experiencia de colorear en una vitrina para una marca de calidad mundial como H&M Home y celebrar la cultura de Guatemala con nuestros diseños”, expresaron las artistas Light Andrade y Vanessa Peña.

Este proyecto refuerza el compromiso de H&M HOME Guatemala de abrir sus espacios a la creatividad, colaborando con artistas y emprendedores locales, quienes con su arte inspiran a la comunidad y fortalecen el valor del diseño nacional.

“Nos llena de emoción poder compartir experiencias que inspiran y celebran nuestra esencia. Con este mural buscamos rendir homenaje a la independencia y a la riqueza cultural de Guatemala, resaltando el talento local, en un espacio que conecta con el diseño y la creatividad”, comentó Beatriz Volkmann, Gerente General de Hola Moda, empresa que maneja la franquicia H&M en Guatemala.

Además, la iniciativa se alinea con los valores de H&M HOME de ofrecer espacios innovadores y accesibles, donde el diseño y la creatividad se convierten en herramientas para generar experiencias significativas y memorables para sus clientes. Con proyectos como este, H&M HOME Guatemala reafirma su compromiso con la cultura, la comunidad y el desarrollo artístico del país.