Celebran el regreso del viaje mundialista hasta México

La travesía llevó la pasión por el motociclismo y el fútbol desde Guatemala hasta México, asimismo, permitió poner a prueba las capacidades de la Honda XL750 Transalp en diferentes condiciones de manejo, reafirmando su versatilidad para viajes de larga distancia, su comodidad y el desempeño que caracteriza a la marca.

Esa misma motocicleta, protagonista de esta aventura internacional, será entregada a un afortunado ganador a través de un sorteo desarrollado en conjunto con Somos Crédito. Los interesados podrán conocer la dinámica del sorteo y los requisitos para participar a través de las plataformas digitales de Somos Crédito, donde también encontrarán el contenido generado durante el recorrido.

“En Honda creemos que cada viaje representa una oportunidad para vivir nuevas experiencias. Haber acompañado este recorrido nos permitió demostrar la capacidad de la Honda XL750 Transalp en un desafío real y, ahora, queremos que uno de nuestros clientes continúe escribiendo su propia historia sobre la motocicleta que hizo posible esta aventura”, expresó Carlos Pullin, gerente general de Honda Motos Guatemala.

Con iniciativas como esta, Honda Motos Guatemala continúa impulsando experiencias que inspiran a más personas a descubrir nuevos destinos con motocicletas diseñadas para ofrecer seguridad, tecnología y un desempeño confiable en cada kilómetro.