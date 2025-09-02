Celebran la creatividad, el talento y la tradición de Guatemala

Desde su primera edición, en 1999, esta iniciativa ha sido un puente entre el arte, la tradición y los hogares guatemaltecos. La colección reúne una cuidadosa selección de muebles, cerámica pintada a mano, vidrio soplado, textiles, velas aromáticas, accesorios, ropa y delicias gastronómicas, creadas con materiales naturales como tela, madera y arcilla, que reflejan el compromiso de CEMACO y sus aliados artesanos con la calidad, la autenticidad y el cuidado del ambiente.

“Cuando iniciamos con este Programa, soñábamos con abrir una ventana para que el trabajo de artesanos fuera visto, valorado y admirado. Veintiséis años después, me emociona ver cómo este festival crece cada vez más, de la mano de nuestros socios artesanos, que con su talento y dedicación han transformado colecciones que son obras de arte para el hogar. Cada pieza es un testimonio de lo que podemos lograr cuando unimos esfuerzos y creemos en el poder de nuestra cultura”, manifestó Mayra Lemus, líder comercial de CEMACO y cofundadora de Guatemala Nuestra.

Este año, Fundación Bi, a través de su programa Guate a Mano, presentó una colección de piezas creadas por artesanos guatemaltecos, que representan la unión entre tradición y progreso. La iniciativa busca preservar técnicas, transmitirlas a nuevas generaciones y abrir puertas a mercados nacionales e internacionales, generando oportunidades de desarrollo para las comunidades.

Esta colección reúne el talento de artesanos provenientes de Jocotán, Chiquimula; Momostenango, Totonicapán; Cantel, Quetzaltenango; y Santiago, Sololá, quienes con su creatividad y dedicación dan vida a piezas que reflejan identidad, cultura y futuro. La selección de productos de Guate a Mano de Fundación BI, se encuentra a la venta en CEMACO zona 10 y CEMACO Cayalá.

La Colección está disponible durante septiembre en las tiendas CEMACO del departamento de Guatemala ubicadas en Peri-Roosevelt, Plaza CEMACO zona 10, Pradera Concepción, Cayalá y en SanKris Mall, así como en la ciudad de Quetzaltenango en su tienda en Avenida Las Américas y en Sacatepéquez en su tienda en La Antigua Guatemala. Los clientes, también pueden realizar su compra en tienda en línea: www.cemaco.com o por WhatsApp al teléfono 2499-9990.

La historia

En 1999 un equipo de CEMACO viajó a varios departamentos del país para explorar productos artesanales que estuvieran produciendo artesanos locales y así, trabajar en conjunto un plan de negocio que les permitiera expandirse beneficiando sus emprendimientos, familia y comunidades. Desde entonces, todos los años realiza el Festival Guatemala Nuestra durante el mes de septiembre.

Con el paso de los años se ha logrado que se incluyan más productos de artesanos locales, durante todo el año en las tiendas de CEMACO, promoviendo los productos 100% hechos en Guatemala y destacando el talento de productores locales.