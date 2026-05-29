Certifican el Programa de Educación Financiera, el primero en Guatemala

Esta certificación es la primera que se recibe sobre educación financiera en Guatemala y respalda el compromiso de Fundación Bi de promover e impulsar la prosperidad sostenible de la región.

El programa está diseñado bajo principios de aprendizaje activo, desarrollando competencias financieras relevantes y respondiendo de manera directa a las necesidades del entorno socioeconómico del país.

“Detrás de cada taller, de cada curso y de cada esfuerzo está la responsabilidad de darle a las personas herramientas reales y contenido de calidad. Creemos en la educación financiera como medio para tomar decisiones de vida informadas. Hacerlo de la mano de una institución como la UVG nos reta a seguir elevando el nivel y la excelencia”, manifestó María José Paiz, Gerente General de Fundación Bi.

La obtención de la certificación a través de la UVG eleva el nivel técnico del programa y consolidad la confianza de los aliados estratégicos, el sector público y la cooperación internacional, abriendo nuevas puertas para integrar estas capacitaciones en diversos ecosistemas educativos en todo el país.

“La academia tiene la responsabilidad de respaldar iniciativas que respondan a las necesidades reales de este país y este programa lo hace”, expresó M.Sc. Fernando Paiz Mendoza, Vicerrector Académico de la UVG.

Para Fundación Bi la Educación Financiera es un eje transversal que se imparte en todos los programas para que las personas tomen decisiones informadas y responsables sobre su dinero debido a que es una herramienta fundamental para el desarrollo personal y económico.