Cierre 2025 exitoso conectando a más de 25,500 niños

Desde 2012, LucyMóvil, el bus interactivo de ENERGUATE, ha recorrido el país llevando tecnología y oportunidades a más de medio millón de niños y niñas en el área de cobertura de la distribuidora, quienes han vivido experiencias educativas únicas que despiertan curiosidad, creatividad y confianza en su futuro.

En 2025, el impacto continuó creciendo, más de 25,500 escolares en comunidades del área rural del país se sumaron a esta aventura digital, consolidando a LucyMóvil como un referente de aprendizaje interactivo y acceso a la innovación.

“Nos llena de orgullo seguir conectando a miles de niños con la tecnología y el conocimiento, porque creemos que la educación es la base para transformar vidas”, afirmó Lissette Barrios, gerente de Talento y Comunicación de ENERGUATE.

LucyMóvil es parte del Programa de Responsabilidad Social Empresarial de ENERGUATE (empresa que distribuye el servicio en 298 municipios), y recorre comunidades con el propósito de acercar la tecnología y el conocimiento a quienes más lo necesitan.

Para miles de niños en áreas rurales, LucyMóvil representa su primer contacto con la computación y el uso responsable de la tecnología, marcando un antes y un después en su formación. A bordo de este bus, los estudiantes descubren contenidos educativos, herramientas digitales y experiencias diseñadas para aprender jugando.

El proyecto no solo enseña a usar tecnología, también forma ciudadanos conscientes. Mediante videos animados y dinámicas prácticas, los niños aprenden cómo prevenir accidentes y actuar ante riesgos eléctricos. Se promueven hábitos energéticos que reducen el consumo y contribuyen al bienestar de sus comunidades.

El viaje continúa en 2026. Muy pronto, LucyMóvil estará en tu comunidad.