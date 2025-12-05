Clínicas con la raqueta número uno en dobles de la ATP

Clínicas con la raqueta número uno en dobles de la ATP

El tenista salvadoreño Marcelo Arévalo, actual número 1 del mundo en dobles de la ATP, compartirá su trayectoria y experiencias con medios, jóvenes atletas, invitados especiales y entusiastas del tenis durante una serie de actividades que se realizarán el hoy y mañana en el Club Alemán.

Banco de Desarrollo Rural, S.A. BANRURAL, en alianza con Rackets & Golf, son los organizadores de las actividades donde Arévalo conversará sobre su camino hacia el profesionalismo, su destacada carrera y el impacto que ha tenido alcanzar dos títulos de Grand Slam y consolidarse como uno de los mejores doblistas del mundo.

Asimismo, se desarrollarán actividades abiertas a la comunidad tenística, clientes y público en general, tales como juegos de exhibición con jugadores élite de Guatemala, conversatorios y firma de autógrafos, así como clínica para niños, jóvenes y adultos, enfocada en dobles. Estas actividades están diseñadas para fomentar el aprendizaje, el intercambio y el acercamiento directo de la comunidad con un referente deportivo internacional.

“Acompañar en su gira en Guatemala, a un atleta del nivel de Marcelo Arévalo refleja los valores que impulsa institucionalmente: esfuerzo, excelencia, constancia, trabajo en equipo y superación personal. Esta visita representa una oportunidad única para acercar a niños, jóvenes y aficionados a un referente mundial del deporte”, indicó Juan Luis Fonseca, Gerente General de BANRURAL.

Marcelo Arévalo logró su mejor ranking en noviembre de 2024, cuando alcanzó el puesto número 1 del mundo tras una temporada excepcional junto a su compañero Mate Pavic, con quien conquistó cuatro títulos. Ese año cerró la temporada como Year-End No. 1, tras registrar un récord personal de 47 victorias.

Su trayectoria destaca por 16 títulos ATP en dobles, incluyendo cinco Masters 1000 y dos títulos de Grand Slam en Roland Garros (2022 y 2024). También fue finalista de las Nitto ATP Finals 2024 y participó en 2022, además de haber sido subcampeón de dobles mixtos en el US Open 2021.

Marcelo Arévalo, comenzó a jugar tenis a los 8 años, construyó una carrera de crecimiento constante impulsada por disciplina, esfuerzo y una determinación inquebrantable. Hoy es uno de los atletas latinoamericanos más influyentes en el circuito mundial.

