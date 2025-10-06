Cómo acceder al financiamiento que impulsa su crecimiento

Tener claridad en el destino de los fondos permite presentar un caso más sólido ante las entidades financieras y tomar mejores decisiones internas.

Fortalecer el historial financiero de la empresa: Un historial financiero ordenado es uno de los principales factores que evalúan los bancos al otorgar préstamos empresariales. Para mejorar este aspecto, las empresas deben:

Mantener registros contables actualizados

Separar las finanzas personales de las del negocio

Cumplir puntualmente con pagos y obligaciones fiscales

Estas acciones no solo mejoran la imagen crediticia, sino que reflejan una gestión financiera responsable.

Evaluar las diferentes opciones de financiamiento: Existen múltiples alternativas de financiamiento para pequeñas empresas en Guatemala. Entre las más comunes están:

Aportes de socios o capital propio

Programas gubernamentales de apoyo financiero, como los promovidos por MINECO

Préstamos bancarios, especialmente aquellos diseñados para PYMES

Capital de riesgo o inversionistas ángeles, en el caso de empresas con alto potencial de escalabilidad

La clave está en elegir la opción que mejor se adapte al tamaño, madurez y necesidades del negocio.

Presentar un plan de negocio sólido: Contar con un plan de negocio bien estructurado facilita el acceso al financiamiento bancario para PYMES. Este documento debe incluir:

Proyecciones financieras realistas

Análisis del mercado y la competencia

Estrategias de crecimiento

Capacidades del equipo directivo

Un buen plan demuestra que la empresa tiene visión a largo plazo y capacidad de gestión, dos aspectos muy valorados por las instituciones financieras.

En Guatemala, las pequeñas y medianas empresas (PYMES) constituyen más del 85% del tejido empresarial y generan una parte significativa del empleo formal, según datos del Ministerio de Economía (MINECO). De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el 45% de las PYMES en América Latina considera que el acceso al crédito es uno de sus principales retos.

A pesar de su impacto económico, muchas PYMES aún enfrentan barreras para acceder a créditos y financiamiento, lo que limita su capacidad de crecer, invertir o competir. Por tal motivo, InterBanco, a través de su equipo especializado en PYMES, ha diseñado el InterPréstamo Empresarial, un producto creado específicamente para negocios que buscan crecer con orden y seguridad. Esta solución ofrece:

Montos de financiamiento flexibles, según las necesidades del negocio

Plazos ajustados al flujo de caja de la empresa

Tasas competitivas y procesos simplificados

Acompañamiento personalizado durante todo el proceso

El enfoque de InterBanco está en brindar soluciones financieras que realmente se adapten a la operativa de las PYMES guatemaltecas.

El crédito como aliado

Solicitar un crédito no debe verse como una dificultad, sino como una oportunidad estratégica para hacer crecer la empresa. Con una planificación adecuada, una estructura financiera sólida y el respaldo de una institución bancaria confiable, es posible acceder a los recursos necesarios para invertir, innovar y competir.

Desde InterBanco, se reafirma el compromiso con el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas de Guatemala, ofreciendo productos financieros especializados y un equipo de expertos que entiende la realidad del sector.