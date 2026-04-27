Comprar lo último en tecnología te lleva al mundial

Como parte de esta propuesta, MAX presenta una serie de promociones que conectan la compra de productos con experiencias únicas, brindando a los clientes la oportunidad de llegar hasta los escenarios en Estados Unidos, donde se vivirá la gran fiesta del fútbol.

Con esto, MAX se posiciona como el aliado estratégico de los aficionados, ofreciendo soluciones completas para transformar cada encuentro en una experiencia inmersiva. Desde televisores de alta definición y sistemas de audio envolvente, hasta electrodomésticos ideales para compartir en casa, la propuesta está diseñada para que cada gol se viva con intensidad, comodidad y calidad.

“En MAX entendemos que el fútbol es mucho más que un deporte; es un momento que une a las familias y amigos. Nuestro compromiso es acompañar a los guatemaltecos brindándoles la tecnología y las experiencias necesarias para que disfruten cada partido al máximo, con la confianza y respaldo que nos caracteriza”, comentó Martín Prera, Director de mercadeo Grupo DISTELSA.

Los paquetes

Vive el sueño mundialista Hisense, al adquirir productos de la marca Hisense, se entrará al sorteo para ganar uno de dos viajes individuales todo pagado para asistir al partido Brasil vs Marruecos en Nueva York. Promoción vigente hasta el 22 de mayo.

Sé parte del juego Motorola, por la compra de celulares Motorola, los clientes tienen la oportunidad de ganar un viaje todo pagado para dos personas para disfrutar un partido de dieciseisavos de final en Miami. Promoción vigente hasta el 19 de mayo.

Destino fútbol by Lenovo, a través de la compra de productos Lenovo, los guatemaltecos participan en el sorteo de un viaje todo pagado para asistir al partido España vs Cabo Verde en Atlanta. Promoción vigente hasta el 26 de mayo.

MAX te lleva al país campeón, es la promoción icónica que MAX ofrece a los guatemaltecos durante esta temporada. Por las compras en MAX, los clientes participan por un viaje todo pagado para dos personas al país campeón de la gran fiesta del fútbol. Promoción vigente hasta el 20 de julio.

Estas iniciativas se complementan con la oferta de Viajes MAX, que pone a disposición paquetes diseñados para que los aficionados puedan vivir la fiesta del fútbol a nivel internacional, con opciones que facilitan el acceso a destinos clave y experiencias alrededor de los partidos más esperados.

MAX cumple su propósito de ofrecer no solo productos, sino una experiencia integral que combina asesoría especializada, servicios postventa, su programa de lealtad Puntos MAX permitiendo a los clientes maximizar cada compra y contar con el respaldo de una marca que acompaña antes, durante y después de cada compra.

Las promociones ya se encuentran disponibles en todos los canales de venta: tiendas físicas, kioskos, a través de su Marketplace https://www.max.com.gt/, WhatsApp 24230100 y su nueva APP Tiendas MAX, facilitando una experiencia de compra ágil, rápida y conveniente.