Compromiso con el conocimiento y apoyo para estudiantes de postgrado

En el Aula Magna de Humanidades, se entregaron este año 271 ayudas, una cifra que refleja el impacto creciente de este programa en la continuidad y formación avanzada de la comunidad universitaria.

Las Ayudas Económicas de la Coordinadora General de Sistema de Estudios de Postgrado se han convertido en una herramienta clave para garantizar que más sancarlistas avancen hacia la especialización, la investigación y la producción de conocimiento.

“Estas ayudas permiten que se tenga el compromiso con la excelencia académica y con la formación de profesionales capaces de contribuir desde la investigación y la especialización al desarrollo humano y de Guatemala. La educación en los postgrados es un pilar que determina la capacidad de una nación de innovar, construir y enfrentar desafíos complejos. Nuestro país requiere profesionales con pensamiento crítico y con capacidad de proponer soluciones”, destacó el Rector M.A. Walter Mazariegos.

El fortalecimiento de este programa demuestra que cuando la educación superior se respalda con visión, compromiso institucional y apoyo concreto, se abren oportunidades reales para transformar vidas y construir un país con más profesionales preparados para enfrentar los retos de Guatemala.

“Lo que en su momento parecía un proyecto sin rumbo, hoy es un sistema consolidado que responde a las necesidades reales de nuestra comunidad universitaria. El impulso y respaldo brindado desde la administración actual han permitido que estas ayudas económicas crezcan de manera sostenida, abriendo espacios para que más profesionales continúen su formación en niveles de alta especialización”, finalizó el Dr. Carlos René Sierra Romero, Coordinador del Sistema de Estudios de Postgrado.