Con ADN italiano llega a Guatemala para revolucionar las calles

Las opciones para moverse se renuevan por completo con Nero Motori, que viene a conquistar las calles del país con una línea de ocho modelos de motocicletas. Cada una de ellas ha sido diseñada bajo la esencia y el carácter italiano, pensado específicamente en adaptarse a los diferentes ritmos y estilos de vida de los conductores guatemaltecos.

Grupo Unicomer no solo expande su portafolio de soluciones de movilidad, sino que abre una ventana de oportunidades para quienes buscan un transporte confiable, eficiente y con diseño de vanguardia, para su día a día.

"Sabemos lo importante que es moverse de forma segura y tranquila por las calles del país. Por eso, Nero Motori nace para ser un aliado real en el día a día de los guatemaltecos, ofreciendo una propuesta de valor que cuenta con la garantía y la confianza histórica de distribuidores líderes como La Curacao y Almacenes Tropigas. Estamos aquí para quedarnos y crecer junto al mercado nacional", afirmó Thomas Eastman, Gerente General de Nero Motori.

Bajo esa confianza mencionada y con el objetivo de acercar esta nueva alternativa a los consumidores, la marca debuta con una serie de incentivos de introducción en La Curacao y Almacenes Tropigas, que presentan una propuesta de compra que incluye precios especiales de lanzamiento, opciones de crédito flexibles que simplifican el acceso a esta innovadora experiencia de movilidad.

"Hoy nos acercamos aún más a las necesidades de nuestros clientes y ampliamos las opciones de movilidad en el país, con esta nueva marca que seguramente será aceptada por su calidad e incomparable desempeño y, brindará sin lugar a dudas, una forma eficiente de transportarse con certeza y garantía. Encontrándola únicamente en las tiendas La Curacao y Almacenes Tropigas del país”, destacó Juan Manuel de León, Gerente de Mercadeo de Grupo Unicomer de Guatemala.

Línea completa de Nero Motori (ocho modelos en total) ya se encuentra disponible a nivel nacional en las cadenas líderes La Curacao y Almacenes Tropigas, facilitando que más guatemaltecos den el salto hacia una nueva forma de movilizarse.