Con IA más proactiva y enfoque en privacidad

La serie Galaxy S26 incorpora funciones como Now Nudge y Now Brief, que ofrecen recomendaciones contextuales y recordatorios personalizados según la rutina del usuario. También mejora la función Circle to Search con Google, ahora con reconocimiento de múltiples objetos en pantalla. El sistema integra asistentes como Bixby, Gemini y Perplexity AI, permitiendo ejecutar tareas mediante voz o con solo presionar un botón.

“Creemos que la IA debería ser algo en lo que las personas puedan confiar todos los días”, afirmó TM Roh, presidente de la división Device eXperience (DX) de Samsung Electronics, durante el anuncio.

Uno de los principales avances está en el rendimiento. El Galaxy S26 Ultra integra el procesador personalizado Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform for Galaxy, con mejoras de hasta 19% en CPU, 39% en NPU (clave para funciones de IA) y 24% en GPU.

Esto se traduce en mayor fluidez al ejecutar varias aplicaciones al mismo tiempo, mejor desempeño en juegos y procesamiento más rápido de funciones inteligentes. Además, incorpora una cámara de vapor rediseñada para mejorar la disipación de calor y mantener estabilidad incluso en tareas exigentes.

En carga rápida, el dispositivo alcanza hasta 75% de batería en 30 minutos con Super Fast Charging 3.0.

Cámara más inteligente y versátil

En fotografía y video, Samsung refuerza su apuesta con aperturas más amplias en el Galaxy S26 Ultra, lo que permite captar más luz y mejorar los resultados en condiciones nocturnas. La función Nightography Video ofrece imágenes más nítidas en baja iluminación, mientras que Super Steady suma una opción de bloqueo horizontal para mayor estabilidad en grabaciones. Además, la edición se integra de forma más natural con herramientas impulsadas por IA, facilitando ajustes sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados.

Joshua Cho, ejecutivo global de Samsung. Foto Prensa Libre: Cortesía

“La filosofía de Samsung en cuanto a la cámara es capturar cada momento de las emociones de las personas, y esto incluye ahora capturas, ediciones y generaciones con IA, para comunicar cada imagen como un lenguaje de vida”, indicó Joshua Cho, ejecutivo global de Samsung.

Privacidad como eje central

El Galaxy S26 Ultra introduce una Pantalla de Privacidad integrada, diseñada para limitar la visibilidad desde ángulos laterales, esta puede estar activa todo el tiempo, o el usuario puede elegir en qué aplicaciones específicas la quiere utilizar como: burbujas de notificación, aplicaciones de bancos, chats privados o al momento de escribir contraseñas.

“La pantalla de privacidad fue pensada desde mi propia experiencia, cuando debes utilizar el teléfono en paradas de autobús, salas de espera o lugares públicos y siempre hay personas queriendo ver de reojo lo que estás haciendo y muchas veces son cosas muy personales, así que así inició el desarrollo de esta innovación”, expresó Sunghoon Moon, Ejecutivo de Samsung.

A nivel de software, incorpora funciones como Call Screening con IA para identificar llamadas desconocidas y alertas que notifican cuando aplicaciones intentan acceder a datos sensibles. Todo está respaldado por Samsung Knox, la plataforma de seguridad multicapa de la marca.

Un ecosistema más conectado

La experiencia se complementa con los nuevos Galaxy Buds4, que permiten activar agentes de IA por voz y gestionar llamadas con gestos de cabeza en la versión Pro.

Con esta nueva generación, Samsung busca consolidar una visión en la que la inteligencia artificial no solo responde, sino que anticipa necesidades y simplifica la vida cotidiana.