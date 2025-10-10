Conectividad y diseño que eleva la experiencia de los usuarios

La Serie Xiaomi 15T redefine la fotografía móvil con un avanzado sistema de triple cámara co-desarrollado con Leica, también marca el debut de Xiaomi HyperOS 3, el sistema operativo que eleva la experiencia de los usuarios con mejoras clave en multitarea, arranque más rápido de aplicaciones y un diseño visual renovado.

Además de la Serie 15T, Xiaomi presentó nuevos dispositivos que refuerzan su ecosistema en la región, diseñados para transformar la vida diaria de los usuarios. Entre ellos se encuentran: Xiaomi Watch S4 41mm, Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition, Xiaomi OpenWear Stereo Pro, Xiaomi Electric Scooter 5 Plus, Xiaomi Robot Vacuum S40C y los Xiaomi Sound Party.

Fotografía a otro nivel

El Xiaomi 15T incluye una cámara principal, una ultra gran angular y una telefoto, mientras que el Xiaomi 15T Pro integra una cámara principal, una ultra gran angular y la nueva cámara Leica 5x Pro Telefoto. Ambos sistemas están diseñados para ofrecer resultados impresionantes en una amplia gama de escenarios.

Para una composición versátil, el Xiaomi 15T Pro abarca distancias focales que van de 15 mm a 230 mm, mientras que el Xiaomi 15T cubre de 15 mm a 92 mm con sus tres cámaras traseras, lo que permite capturar desde paisajes amplios hasta primeros planos con gran precisión. En el corazón de la cámara principal de 50MP de la Serie Xiaomi 15T se encuentra un lente óptico Leica Summilux, con apertura de ƒ/1.7 en el Xiaomi 15T y ƒ/1.62 en el Xiaomi 15T Pro, que captura un nivel excepcional de detalle, colores vivos y alto contraste incluso en condiciones de poca luz.

Conectividad innovadora

El nuevo sistema operativo Xiaomi HyperOS 3, aparte de compartir archivos sin esfuerzo hasta sincronizar actividades en distintos equipos, convierte al smartphone en el centro de un ecosistema más intuitivo, eficiente y conectado.

Los nuevos elementos incluyen pantallas de bloqueo dinámicas, fondos de pantalla y widgets rediseñados, así como una organización más intuitiva que hace que cada interacción se sienta más fluida y atractiva.

A esto se suma la integración de Xiaomi HyperAI, una inteligencia de sistema que potencia la productividad diaria al anticiparse a las necesidades del usuario y optimizar la interconexión entre dispositivos.

Pantallas inmersivas y diseño premium

El Xiaomi 15T Pro ofrece un panel de 6.83 pulgadas con biseles ultradelgados de 1.5mm, resolución 1.5K, tasa de refresco de hasta 144Hz y un brillo máximo de 3200 nits. El Xiaomi 15T integra una pantalla fluida de hasta 120Hz con atenuación PWM de 3840Hz, que reduce la fatiga visual incluso en sesiones prolongadas.

Ambos dispositivos combinan estética y resistencia, con acabados en vidrio reforzado Corning Gorilla Glass 7i y certificación IP68 contra agua y polvo. El 15T Pro incorpora además un marco de aleación de aluminio 6M13 para mayor protección estructural.

Potencia y autonomía para todo el día

Ambos modelos integran una batería de 5,500 mAh, diseñada para durar más y cargar más rápido. El Xiaomi 15T Pro incluye HyperCharge de 90W por cable y 50W inalámbrica, mientras que el Xiaomi 15T ofrece HyperCharge de 67W.

En cuanto a rendimiento, el Xiaomi 15T Pro funciona con el chipset MediaTek Dimensity 9400+ de 3nm, mientras que el Xiaomi 15T integra el MediaTek Dimensity 8400-Ultra, garantizando fluidez en juegos, productividad y multitarea. El sistema Xiaomi 3D IceLoop asegura una gestión térmica eficiente incluso en escenarios exigentes.

Al adquirir un dispositivo de esta serie, los usuarios obtendrán beneficios exclusivos que refuerzan la propuesta de valor de Xiaomi:

Un reemplazo o reparación gratuita de pantalla dentro de los primeros 6 meses posteriores a la compra.

24 meses de garantía por desperfectos de fábrica.

3 meses de Google AI Pro gratis.

3 meses de YouTube Premium gratis.

Disclaimer Primeras Ventas

Un reemplazo o reparación de pantalla gratuita dentro de los primeros 6 meses posteriores a la compra. Aplica sólo para compras del 10 de octubre al 09 de abril de 2026.

Garantía de 24 meses por desperfectos de fábrica aplica sólo para compras del 10 de octubre de 2025 al 09 de octubre de 2026. En compras posteriores al 10 de octubre de 2026, la garantía será de 12 meses.

3 meses de Google AI Pro gratis canjeables hasta el 31 de marzo de 2026. Solo para nuevos usuarios. Aplican términos y condiciones. La tarifa de suscripción mensual comienza al final de la prueba gratuita, puedes cancelar en cualquier momento.

3 meses de YouTube Premium gratis canjeables hasta el 31 de agosto de 2026. Solo para nuevos usuarios. Aplican términos y condiciones. La tarifa de suscripción mensual comienza al final de la prueba gratuita, puedes cancelar en cualquier momento.

Consulta con el vendedor oficial antes de comprar. Promoción válida hasta agotar existencias.

Disponibilidad en Guatemala

El Xiaomi 15T estará disponible en colores Negro, Gris y Oro Rosa, con un precio inicial de Q5,199 en su versión de 12GB + 512GB (expandible hasta 24GB* + 512GB). Se podrá adquirir en Xiaomi Stores, así como en Tiendas Max, Elektra, Tecno Fácil, Punto Naranja, El Gallo Más Gallo, La Curacao, Agencias Way, Electrónica Panamericana, Siman, Americana 2000, Walmart, Pacifiko e Intelaf, además de con los operadores Claro y Tigo.

El Xiaomi 15T Pro llegará en colores Negro, Gris y Oro Moca, con un precio inicial de Q6,499, también en versión de 12GB + 512GB (expandible hasta 24GB* + 512GB). Estará disponible en Xiaomi Stores, además de Tiendas Max, Elektra, Tecno Fácil, Punto Naranja, El Gallo Más Gallo, La Curacao, Agencias Way, Electrónica Panamericana, Siman, Americana 2000, Walmart, Pacifiko e Intelaf, y con los operadores Claro y Tigo.

* El término de 24GB de memoria expandible hace referencia a 12GB de memoria RAM + 12GB de memoria RAM virtual (memoria tomada del almacenamiento interno).

Promoción de primeras ventas

Durante las primeras ventas en Guatemala, a partir del 10 de octubre 2025, los usuarios recibirán regalos exclusivos por lanzamiento hasta agotar existencias: