Confianza en el crecimiento potencial de la economía guatemalteca

SISA Seguros e Inversiones S.A. tiene 63 años de experiencia y por más de 30 años ha mantenido el liderazgo y la más alta participación de mercado en El Salvador, sirviendo a más de 2.2 millones de asegurados. Su liderazgo también se refleja en la fortaleza de su patrimonio, el más alto de la industria nacional.

La transición de Aseguradora Confío a SISA Seguros Guatemala será totalmente transparente para los clientes. Las operaciones y condiciones de las pólizas actuales se mantienen sin modificaciones, asegurando la continuidad del servicio y una atención aún más cercana y personalizada.

“Inversiones Financieras Cuscatlán tiene un proyecto estratégico de presencia regional, en los últimos cinco años hemos tenido un crecimiento muy fuerte, tanto en El Salvador, como a través de adquisiciones ya con presencia como Banco Cuscatlán en Honduras y en Guatemala; y los servicios relacionados a seguros son una parte fundamental de los servicios financieros que queremos entregar a nuestros clientes. La adquisición de Aseguradora Confío y el rebranding que estamos haciendo para operar ya bajo la marca SISA Seguros, nos va a permitir acercarnos más a nuestros clientes y poderles proporcionar toda una gama de productos y servicios de la más alta calidad”, detalló Eduardo Montenegro Palomo, Presidente del Consejo de Administración de SISA Seguros.

El portafolio de productos que SISA Seguros Guatemala ofrecerá con los mejores precios y coberturas del mercado, son entre otros: Seguros de Automotores, Incendio, Residencia, Transporte Terrestre, Exportaciones y seguros diversos. En el ramo de personas: ConfioPlus, Vida Increíble y diferentes modalidades de seguros de salud individuales y colectivos.

SISA Seguros Guatemala ya cuenta con oficinas en distintas regiones del país, incluyendo:

Agencia Central (Zona 10)

Agencia Quiché

Agencia Huehuetenango

Agencia Coatepeque

Agencia Xela en Quetzaltenango

Sus clientes y consumidores interesados podrán obtener información de productos, horarios de atención y formas de contacto en el sitio web: www.sisa.com.gt, así como en el teléfono 2279-7000. También, podrán cotizar y adquirir sus productos a través del intermediario de seguros de su preferencia.

“Nos sentimos afortunados de tener la oportunidad de servir a los guatemaltecos a través de productos innovadores, los mejores precios y las mejores coberturas, centrando todos nuestros esfuerzos en ofrecer excelencia en el servicio a nuestros clientes”, concluyó Montenegro Palomo.

SISA Seguros cuenta con las más altas calificaciones de riesgo, lo que refleja su alta capacidad de pago y su solvencia financiera, así como su profundo compromiso de largo plazo con sus asegurados. Esta adquisición forma parte de la estrategia de expansión regional de Inversiones Cuscatlán Centroamérica, grupo al que pertenece la aseguradora.